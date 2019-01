Vor etwas mehr als vier Monaten planschten die Purkersdorfer noch vergnügt in ihrem Wienerwaldbad. Am Tag des Saisonschlusses rollten auch schon die Bagger an und machten das Gebäude des Bades dem Erdboden gleich.

Nun feierte die Stadtgemeinde mit Bauherrn WIPUR und den Architekten und Baufirmen bereits die Dachgleiche. Immerhin soll in weiteren vier Monaten die nächste Badesaison schon wieder beginnen und bis dahin soll auch alles tiptop beisammen sein. Eines bereitet WIPUR-Geschäftsführer Werner Prochaska aber noch Kopfzerbrechen: „Wir sind gut im Plan aber die Witterung kann man nicht beeinflussen.“

Bei der Gleichenfeier stießen auch Bürgermeister Stefan Steinbichler, VIzebürgermeister und Baustadtrat Viktor Weinzinger, Sportstadtrat Albrecht Oppitz, Finanzstadtrat Karl Pannosch, Kulturstadträtin Ingrid Schlögl, ÖVP-Purkersdorf-Chef Andi Kirnberger sowie die Gemeinderäte Christian Putz, Manfred Brunner, Claus Rechberger und Herbert Schwarz auf weiterhin gutes Gelingen an. Mehr dazu lesen Sie in der Printausgabe der Purkersdorfer NÖN.