Voller Tatendrang sind die Purkersdorfer Grünen nach der Präsentation der neuen Kandidatenliste. „Die Zusammenarbeit ist gut“, freut sich Susanne Klinser, die auf Platz zwei hinter Josef Baum kandidiert. Derzeit sei man gerade dabei, eine neue Homepage aufzubauen. „Anfang Jänner wird es mehr dazu geben. Auf Facebook sind die Purkersdorfer Grünen aber schon vertreten“, erklärt Klinser.

Aktiv ist aber auch weiterhin die Webseite der Liste Baum (www.listebaum.at). Dort zu finden sind, wie berichtet, einige der Kandidaten, die zurückgereiht wurden. Auf NÖN-Anfrage wollte man aber weiterhin keinen Kommentar zu den Vorkommnissen abgeben.

Die Grünen werden übrigens bei der kommenden Gemeinderatswahl auf dem Wahlzettel voraussichtlich an der letzten Stelle zu finden sein. Grund dafür ist, dass die Grünen eine neue Partei gegründet haben, wie auch Klinser bestätigt. Sonst wären die Grünen an der dritten Stelle gewesen. Damit gehen in Purkersdorf zwei neue Listen beziehungsweise Parteien ins Rennen, neben „Wir in Purkersdorf“ auch die Grünen.

Gleich zum Jahresbeginn, voraussichtlich am 2. Jänner, wird die Wahlkommission nochmals zusammentreten, um sich auch mit dieser Thematik ein weiteres Mal zu beschäftigen.