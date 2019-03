Jedes Frühjahr stecken Finanzstadtrat Karl Pannosch und der Leiter der Finanzverwaltung, Christian Ganneshofer, ihre Köpfe zusammen. Es gilt sich einen Überblick über das Zahlenwerk zu verschaffen, das der Gemeinderat als Rechnungsabschluss beschließen soll.

In diesem werden besonders zwei Zahlen hervorgehoben, ein positives Jahresergebnis von 1,2 Millionen Euro und die Reduzierung des Darlehensstandes um 466.000 Euro. Während sich die SPÖ-Stadtregierung zufrieden zeigt, meldet die Opposition ihre Zweifel an.

„Wir haben es geschafft, trotz großer finanzieller Anstrengungen einen Überschuss von 1,2 Millionen Euro zu erwirtschaften. Wir haben trotz knapp bemessener Budgetzahlen noch knapper kalkuliert und noch ein bisschen mehr eingespart“, rechnet Finanzstadtrat Pannosch vor.

Für den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses, ÖVP-Obmann Andreas Kirnberger, ist nicht alles Gold, was glänzt. Für ihn resultiert das Jahresergebnis aus einem Überschuss aus 2017 sowie aus Geld, das aus einem Kredit stammt, der nicht verwendet wurde. „Eine nachhaltige Sanierung des Budgets ist derzeit nicht in Sicht“, so Kirnberger, der auf eine Neuverschuldung von etwa 1,3 Millionen Euro verweist.

„Wie auch in den letzten Jahren wurden trotz hoher Gebühreneinnahmen keine Rücklagen für Projekte und Sanierungen gebildet“, kritisiert er. Das sei vor allem durch einen Schuldenstand von 25 Millionen Euro und weiteren Haftungen von etwa 11,5 Millionen Euro nicht möglich. „Ich bin aber zuversichtlich, dass wir gemeinsam die Altlasten aufarbeiten und sanieren können“, so Kirnberger.

Kritik kommt auch von Christoph Angerer (NEOS): „Der Rechnungsabschluss ist ein wenig trügerisch. Die Stadtgemeinde hat ihre Schulden in Form von Haftungen in der WIPUR (Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf GmbH; Anmerkung der Redaktion) geparkt.

Die Schulden müssen transparenter werden.“ Für ihn ist die Investition in die Sanierung des Wienerwaldbades der Verlust des letzten finanziellen Spielraumes. „Mit Projekten wie die drei Millionen Euro teuren Badekabinen, wird viel Geld verschwendet“, sagt Angerer.

Die Schulden der Stadtgemeinde verringerten sich mit Stichtag 31.12.2018 im Vergleich zum Vorjahr um etwa 466.000 Euro.

Der Rechnungsabschluss wird dem Gemeinderat in seiner Sitzung am 19. März, 19 Uhr (nach Redaktionsschluss) zum Beschluss vorgelegt.