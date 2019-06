Kurz bevor Organisator Niki Neunteufel Superstar Chris Norman vom Flughafen abholt, schaut er am Hauptplatz noch nach dem Rechten. Die Arbeiter stellen die Bühne in Rekordzeit auf, Elise Madl vom Stadtmarketing und Baudirektor Nikolaj Hlavka legen ebenfalls Hand an.

Am Samstag beginnt die musikalische Sause um 19 Uhr mit dem Auftritt von Wolfgang Grünzweig mit Band, der auch Karl Takats und für ein paar Lieder auch Roland Düringer angehören. Im 20.15 Uhr kommt dann Chris Norman auf die Bühne.