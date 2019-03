„Ich kann mir das nicht erklären, das gibt es nicht“, ist der Purkersdorfer Karl Dvorak ratlos. Sein Grabstein ist weg. „Das kann doch nicht möglich sein?“, wundert er sich und hofft, dass sich das Rätsel aufklärt und sich als Missverständnis herausstellt.

Doch nun der Reihe nach: Im Vorjahr haben sich Karl Dvorak und seine Frau auf die Suche nach einem Familiengrab in ihrer Heimatstadt gemacht – als „Zukunftsvorsorge und Grab für die Schwiegereltern“, erklärt er. Und sie wurden fündig, sie bekamen ein vor rund acht Jahren aufgelassenes Grab am Friedhof in Purkersdorf – samt schönem Stein.

Nun sollte der Stein neu graviert werden, Dvorak nahm bereits im Vorjahr Kontakt mit einem Unternehmen auf, das die Arbeiten übernehmen sollte. „Wir haben dann vereinbart, dass die Arbeit nach dem Winter erledigt wird“, erinnert er sich.

Doch als das Unternehmen nun den Grabstein abholen wollte, war er weg. „Ich war gerade auf einem Begräbnis eines Kollegen und stand auf einem anderen Friedhof. Da bekam ich den Anruf“, erinnert sich Dvoark, der aus allen Wolken fiel und gleich seine Frau informierte, die auf dem Friedhof nachschauen sollte. Und wirklich, Grabstein und Einfassung waren weg.

Von einer Anzeige hat der Polizist bislang abgesehen. „Ein bisschen warte ich noch. Ich hoffe noch immer, dass es sich um ein Missverständnis handelt“, sagt er. Es könne ja nicht sein, dass jemand einen Grabstein stiehlt. Und wenn doch, dann gebe es schönere und auch welche, die besser mit schwerem Gerät zu erreichen seien. „Vielleicht hat ein Steinmetz unabsichtlich das falsche Grab erwischt und abgebaut“, hofft er auf Klärung des dubiosen Rätsels.