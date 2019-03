Jetzt ist es vollbracht. Der Listengründer der Plattform Liste Baum& Grüne (kurz LIB) wurde nun von Bürgermeister Stefan Steinbichler für den Gemeinderat vereidigt.

Baum übernimmt damit das Mandat von Karin Erben, die dieses, wie in der Gemeinderatssitzung angekündigt, zurücklegte.

Josef Baum war schon einmal Gemeinderat in Purkersdorf und sogar im Stadtrat Vorsitzender eines Ausschusses. 2006 legte er seine Funktionen zurück. 2018 wollte er bereits nach einer Generalversammlung in den Gemeinderat zurückkehren. Dies war allerdings erst durch den Mandatsverzicht von Karin Erben möglich.