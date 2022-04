Jugendarbeit soll neu aufgestellt werden

Werbung

Die Jugendarbeit in Purkersdorf soll neu aufgestellt werden – das wünschte sich SPÖ-Bürgermeister Stefan Steinbichler bereits im Vorjahr. Anhand der durchgeführten Jugendumfrage sowie dem Auslaufen des Mietvertrags der Räumlichkeiten der Re:spect Jugendberatungsstelle in der Kaiser Josef-Straße Mitte 2023, soll die Neuaufstellung der Jugendarbeit nun Realität werden. Diesbezüglich kam es in vergangener Gemeinderatssitzung zu heftigen Diskussionen.

Bereits seit Längerem gibt es zwischen Bürgermeister Steinbichler und Re:spect Spannungen. Bereits im Jahr 2019 wurden die Förderungen von der Stadtgemeinde von 80.000 Euro auf 60.000 Euro gekürzt, 2021 noch einmal auf 40.000 Euro. Er kündigte zudem an, den Verein „in der bisherigen Form nicht mehr unterstützen zu wollen“.

Mittels Antrag möchte der zuständige ÖVP-Stadtrat Albrecht Oppitz nun eine Lösung präsentieren. „Ich habe versucht, in einem Grundsatzbeschluss einen Konsens zu finden, den wir alle mittragen können“ Er betonte zudem, dass das Angebot unbedingt in der Stadtgemeinde bleiben solle und, „wir wollen ganz bestimmt nicht haben, dass der Verein zusperren muss“, so Oppitz.

Eine Lösung muss her

Der Stadtchef kündigte in der Sitzung allerdings an, „solange sich der Verein nicht neu gebildet hat, wird kein Geld fließen.“ Im gleichen Atemzug betonte er aber auch, dass ein Auflösen des Vereins verhindert werden solle. Das sorgte unter vielen Mandataren für Empörung. Gerald Pistracher (NEOS) bemängelte die fehlende Behandlung der Thematik im zuständigen Ausschuss. Außerdem zeigte er sich über die Aussage des Bürgermeisters entsetzt. „Ich bin schockiert, dass ab sofort kein Geld mehr fließen soll. Die erste Tranche für dieses Jahr ist nicht geflossen. Wenn es aber kein Geld mehr gibt, kann der Verein nicht weitergeführt werden.“

Steinbichler entgegnete, dass es mit Obfrau Marga Schmidl bereits vergangenen Oktober ein Gespräch gegeben habe. „Ich habe gesagt, wenn sich bei Re:spect in der Führungsebene nichts ändert, speziell bei Robert Eder, kann ich als Stadtgemeinde nicht seriös das Geld überweisen. Sie haben zugelassen, dass Feste stattfinden, die von der Polizei aufgelöst werden mussten, wo Minderjährige betrunken waren und die Rettung kommen musste.“

Das bestätigten auch Gemeinderäte Herbert Schwarz und Roman Brunner, die beide in ihrem Beruf als Polizisten laut eigenen Aussagen schon mehrmals Einsätze im Jugendzentrum hatten. Auf Anfrage bestätigt Robert Eder, Geschäftsführer von Re:spect, dass es zu Einsätzen rund um Partys im Jugendzentrum gekommen ist, „das waren aber überwiegend Lärmbelästigungen. Anzeigen gab es in den letzten zehn Jahren zwei“, so Eder. Er betont, dass die Räumlichkeiten vermietet wurden und bei solchen Vorfällen die Jugendarbeit greifen könne. „Genau wenn so etwas passiert, braucht es Jugendarbeit.“ Bürgermeister Steinbichler betonte zudem, dass die Drogen- und Suchtberatung sehr wohl weiterhin bestehen bleibe, da hierzu die Förderung vom Land komme.

„Dürfen das Bestehende nicht zerstören“

Oppitz erklärte, dass mit dem Grundsatzbeschluss die Änderungen eingeleitet werden sollen, „wir dürfen das Bestehende aber nicht zerstören, indem wir die Zahlungen einstellen“, sagte er. „Ich finde, man sollte ganz klare Vorgaben geben. Im Gegenzug dazu muss schon klar sein, dass wir die budgetierten Summen auch ausbezahlen“, ergänzte er und betonte, dass man jetzt in die Zukunft schauen müsse. „Wir wollen etwas Besseres erreichen, das wäre heute ein wichtiger Schritt, in Kombination mit einer Absicherung der Finanzierung“, so der Jugendstadtrat.

Grundsätzlich sollte der Antrag, den Grundsatzbeschluss zur Neuaufstellung der Jugendarbeit in Purkersdorf zu beschließen sowie den Jugendausschuss mit der Ausarbeitung der Details zu beauftragen, beschlossen werden. Die Mandatare einigten sich schließlich darauf, dass der Ausschuss gemeinsam mit dem Verein zur nächsten Gemeinderatssitzung ein Konzept ausarbeitet und dem Gemeinderat vorlegt.

Zudem soll bis dahin eine Umstrukturierung im Verein eingeleitet worden sein. Die ersten beiden Raten werden zur Überweisung freigegeben. Der Antrag wird einstimmig beschlossen. Re:spect-Geschäftsführer Eder erklärt, dass es bereits Gespräche mit allen Fraktionen gegeben habe und er sich nun einen runden Tisch wünschen würde. Er betont aber auch: „Wenn es vonseiten der Gemeinde kein Geld mehr gibt, werden wir in Erwägung ziehen, unseren Standort zu wechseln. Das würde ich aber durchwegs schade finden.“

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.