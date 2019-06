Mit dem neuen Jugendschutzgesetz, das seit dem Beginn des Jahres 2019 in Kraft ist, wird die Harmonisierung von Bestimmungen in ganz Österreich angestrebt. Die ehemals unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Bundesländern sollen so weitgehend vereinheitlicht werden. Robert Eder, Leiter der re:spect Jugendberatung in Purkersdorf, stellt aber vermehrt fest, dass nur wenige Jugendliche sowie Erziehungsberechtigte über das neue Jugendschutzgesetz Bescheid wissen.

Rauchen: „Vor allem beim Rauchkonsum wird das Jugendschutzgesetz sehr oft missachtet“, weiß Eder. Laut Gesetz ist die Abgabe von Zigaretten, Tabakerzeugnissen, Wasserpfeifen und mehr an Personen unter 18 Jahren verboten.

Alkohol: Auch beim Konsum von Alkohol gibt es in Niederösterreich neue Bestimmungen. „Er ist für unter 16-Jährige generell verboten, und ab dem 16. Geburtstag dürfen Jugendliche lediglich nicht gebrannten Alkohol wie Bier und Wein kaufen und trinken“, informiert Eder. Betroffen ist somit auch der Konsum von Alkopops.

Drogen: Generell verboten ist - neben illegalen Drogen - in den meisten Bundesländern die Verwendung von Substanzen, die „rauschähnliche Zustände, Süchtigkeit, Betäubung oder Erregungszustände hervorrufen.“

Ausgehzeiten: „Auch die Ausgehzeiten haben sich verändert, wobei es hier weiterhin Unterschiede in den einzelnen Bundesländern gibt“, erklärt der Sozialmanager. Die Ausgehzeiten sind jene Zeiträume, in denen Jugendliche ohne erwachsene Begleitperson im öffentlichen Raum unterwegs sein dürfen. In Niederösterreich, Wien und Burgenland dürfen Jugendliche bis zum 14. Geburtstag bis 23 Uhr, zwischen dem 14. und dem 16. Geburtstag bis 1 Uhr und ab dem 16. Geburtstag unbeschränkt ausgehen.

Jugendgefährdende Medien, Gegenstände, Dienstleistungen: Weitere Neuerungen betreffen Medien, Gegenstände und Dienstleistungen, die besonders brutal, diskriminierend oder pornografisch sind. Diese dürfen von Jugendlichen unter 18 Jahren nicht erworben oder verwendet werden. „Erwachsene sind dazu verpflichtet, durch geeignete Vorkehrungen dafür zu sorgen, dass jungen Menschen diese Gegenstände nicht in die Hände fallen“, führt der re:spect-Geschäftsführer aus. In ganz Österreich ist außerdem der Besuch von Veranstaltungen und der Aufenthalt in Betrieben, Lokalen und Räumlichkeiten, die Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung beeinträchtigen könnten, unter 18 Jahren verboten. „Darunter fallen zum Beispiel Bordelle, Nachtlokale und Peepshows“, so Eder.

Glücksspiel: Für alle Bundesländer gilt, dass die Teilnahme an Lotto und Toto aufgrund der freiwilligen Selbstbeschränkung der Österreichischen Lotterien, erst ab 16 Jahren erlaubt ist.

Eine Missachtung des Jugendschutzgesetzes kann für alle Beteiligten Folgen haben. Diese reichen von Verwaltungsstrafen bis zu hohen Geldstrafen und Haftstrafen. Zu den Details des Jugendschutzgesetztes berät die re:spect Jugendarbeit Purkersdorf.

„Denn das Jugendschutzgesetz soll nicht als lästige Einschränkung verstanden werden, sondern als vernünftiger Schutz für ein gesundes Erwachsenwerden unserer Kinder“, betont Eder.

Mehr Informationen unter http://www.re-spect.org