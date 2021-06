Nach zehn Jahren und zwei Zwischenstopps an anderen Adressen in Purkersdorf kehrt der Verein „Respect“ wieder zur Gänze in sein Jugendzentrum in die Kaiser-Josef-Straße 49 zurück. Die Rückkehr wird mit einer „re-opening-Party“ am Donnerstag, dem 1. Juli, von 16 bis 21 Uhr gefeiert. Billard, Tischfußball, Videospiele, Dart oder Volleyball: Auf die Jugendlichen wartet ein buntes Programm, ein großer Garten sowie ein Musik- und Partyraum.

Der Verein für Jugendarbeit feiert außerdem bald sein 30-jähriges Bestehen. Das Jugendzentrum gibt es seit 1994 und ist das Zweitälteste in Niederösterreich, wie Geschäftsführer Robert Eder erzählt: „Da können wir als ,Respect‘ stolz darauf sein.“ 1999 eröffnete der Verein in Zusammenarbeit mit der NÖ Fachstelle die Jugendsuchtberatungsstelle, die direkt neben den Räumlichkeiten des Jugend- und Kulturhauses untergebracht wurde. 2007 erweiterte „Respect“ dieses Angebot um die niedrigschwellige Jugendberatung gemeinsam mit der Kinder- und Jugendwohlfahrt NÖ. „Diesen Status spricht uns keiner ab, dass wir die Professionalisten sind, die die Beratungen durchführen“, sagt Eder. Früher lag das Kernfeld aber beim Jugendzentrum. Vier Mitarbeiter kümmerten sich um die Jugendlichen und waren als Streetworker unterwegs. Über 7.000 Kontakte im Jahr gab es zu Spitzenzeiten.

„Es wäre massivst notwendig, Streetwork zu machen, wir sind aber nur zu zweit und können nicht gleichzeitig rausgehen.“

Doch in den vergangenen Jahren wurde es trotz Subventionen vom Land immer schwerer, die hohe Qualität zu halten: Die Stadt kürzte sukzessive die Förderungen. Für 2021 bekommt „Resepect“ 40.000 Euro. Früher waren es 70.000 Euro. „Ich bin der Stadtgemeinde sehr dankbar“, sagt Eder, jedoch hofft der Geschäftsführer, dass in Zukunft wieder mehr in die Jugendarbeit des Vereins investiert wird. Gerade in der Coronazeit bräuchte es mehr Mittel: „Es wäre massivst notwendig, Streetwork zu machen, wir sind aber nur zu zweit und können nicht gleichzeitig rausgehen.“ Um Beratungen durchführen und den Betrieb des Zentrums laufen lassen zu können, will er Jugendliche motivieren, Acht zu geben. „Kompensieren können wir es so, dass wir den Jugendlichen mehr Verantwortung geben und das ist ja etwas Gutes.“ Zudem freut sich Eder, wenn sich Ehrenamtliche melden.

Die Stadt will, um die Bedürfnisse der Jugendlichen zu erfahren, eine Sozialraumanalyse durchführen. „In Purkersdorf gibt es viele Ideen für Burschen aber was wollen die Mädchen? Es würde mich freuen, wenn da etwas herauskommen würde“, so Eder.