Das heurige Jahr des PUKK (Purkersdorfer Kulturkreises) steht ganz im Zeichen der großen Kabarettstars. Doch Andreas Vitasek legte die Latte mit seinem aktuellen Programm “Austrophobia” gleich einmal ganz hoch. Das Abo-Publikum sorgte von Beginn an für fantastische Stimmung im restlos ausverkauften Stadtsaal und der Abend wurde zu einem wahren Triumphzug für die österreichische Kabarett-Legende.

Nach der Show luden Niki und Brigitte Neunteufel noch zu der traditionellen After Show Party ins Nikodemus. Alt-Bürgermeister Karl Schlögl, der seit vielen Jahren mit dem Künstler befreundet ist, verbrachte mit ihm und Gattin Gabi bei der Party noch sehr unterhaltsame Stunden mit vielen Erinnerungen an vergangene Auftritte in Purkersdorf.

Der Reigen der Kabarett-Superstars geht bereits mit niemand geringerem als Viktor Gernot, am 11. April weiter.