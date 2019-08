Viel Bewegung stand in der Vorwoche beim Purkersdorfer Familiensommer auf dem Programm. Mit spielerischen Übungen ging es in die Tennis-Schnupperstunde. Tennis spielen will gelernt sein. Von den Lauf- und Ballspielen mit den Trainern Hanna Theuer und Nenad Vladusic waren die Kids begeistert. So manches Talent war schon erkennbar und vielleicht stand an diesem Tag auch schon der Dominic Thiem von morgen auf dem Platz. Beim Tanz-Workshop der Tanzschule Immervoll machten die ersten Tanzversuche so richtig Spaß und Freude. Mit Tanztrainerin Silvia Immervoll wurden coole Moves probiert und kleine Choreographien erarbeitet.