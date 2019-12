Unter dem Motto „Von Kindern für Kinder“ standen nahezu 100 Kinder der Volksschule Purkersdorf sowie des Sacre Coeur gemeinsam mit bekannten Künstlern auf der Bühne. Organisiert wurde die Veranstaltung von Natascha Bergmann-Balutsch, der Klassenlehrerin und Chorleiterin der Volksschule Purkersdorf, die als Tasha Bergmann auch selbst auf der Bühne stand. In Kooperation mit der Volksschule, dem Elternverein, Maramusic und der Stadtgemeinde Purkersdorf ging die Veranstaltung dieses Mal bereits zum zweiten Mal über die Bühne.

Mit dabei waren neben dem Schulchor „The little Angels“ Jazz Gitti, Soberl vom Wiener Wahnsinn, Voices of sacred heart, A tribute to Falco, Clemens Schaller, Beatboxerfii, Hannah & Fabian, 2d und auch Tasha Bermann selbst gemeinsam mit ANIEL. Durchs Programm führte der aus dem Fernsehen bekannte Moderator Andreas Schmid. Neben den Auftritten gab es zudem einen Verkaufsstand mit von den Volksschülern gestalteten Stofftaschen, Steinen und Schlüsselanhängern.

Ernst Jauck Die Kinder der Volksschule bei der Aufnahme der CD.

Mit dieser Veranstaltung kann den Kindern unter anderem die Bedeutung von aktiver Hilfestellung für einen karitativen Zweck nähergebracht werden, sie können Musik als verbindend und wirksam erleben, erklärt Bergmann-Balutsch. Außerdem hat der Schulchor „The Little Angels“ gemeinsam mit Natascha Bergmann eine CD mit dem Titel „Halleluja, in the name of love“ produziert, dessen Erlös zu 100 Prozent an den Förderverein Kinderreha geht. 5.500 Euro konnten im Anschluss an Markus Wieser und den Leiter der Klinik Leuwaldhof Gustav Fischmeister für den Förderverein für Kinder & Jugendrehabilitation überreicht werden.