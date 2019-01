Wolfgang Ecker hat es nach seiner Wahl zum Obmann des Wirtschaftsbundes Niederösterreich bereits angekündigt, dass er die Obmannschaft der Wirtschaftskammer Außenstelle Purkersdorf abgeben wird. Nun wurde bekannt, wer ihm in dieser Funktion nachfolgen soll. Es ist Andreas Kirnberger.

„Andreas Kirnberger ist die beste Wahl für Purkersdorf. Ich wünsche ihm viel Erfolg und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, so Wolfgang Ecker über seinen Nachfolger. Kirnberger ist 42 Jahre alt und sitzt für die ÖVP auch im Purkersdorfer Gemeinderat, der er auch als Obmann vorsteht. „Ich nehme diese Aufgabe mit größtem Respekt und höchstem Engagement an und bedanke mich bei Wolfgang Ecker und allen, die mir ihr Vertrauen ausgesprochen haben“, so Andreas Kirnberger.

Mehr dazu lesen Sie in der Printausgabe der Purkersdorfer NÖN.