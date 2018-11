Gemeinsam mit ihren Eltern hat Renate Schebek viele Jahre lang einen Heurigen bei der Kellerwiese betrieben. Seit drei Jahren hat dieser geschlossen.

Berühmt war der Heurige Schebek für seine gemütliche Atmosphäre drinnen, und auch im gemütlichen Gastgarten unter den Weinreben. Was die Purkersdorfer ebenfalls geschätzt haben, ist das Selbstbedienungsbuffet mit der gutbürgerlichen Küche, die viele Purkersdorfer vermissen. Das hat Renate Schebek zum Anlass genommen, ein eigenes Kochbuch zu verfassen. „Ich wollte aber nicht ein 08/15 Buch schreiben“, erklärt Schebek zu ihrer Idee. Hochglanzfotos sollten ebenfalls nicht in dem Buch zu finden sein. So bat Schebek die Purkersdorfer Künstlerin Johanna Knie, ein paar Zeichnungen beizutragen.

„In meinem nächsten sind dann auch die berühmten Fleischlaberl des Heurigen Schebek enthalten“ Renate Schebek über ihr zweites Werk

Von da an fügte sich alles perfekt zusammen. „Ich kenne einen Setzer, der früher beim Kurier gearbeitet hat und mir bei meinem Buch half“, so Schebek. Auch bei „Morawa“ war man von Beginn an begeistert. Die Rezepte sind in Gedichtform verfasst und eignen sich zum Nachkochen. „Man merkt sich die Rezepte auch einfacher in dieser Form“, sagt Schebek.

Obwohl es sich um ein Kochbuch handelt, werden die Leser jedoch keine Mengen- oder Zeitangaben finden. „Jeder Ofen und Herd ist komplett anders. Außerdem habe ich die Mehlspeisen für den Heurigen auch immer gemacht, ohne abzuwägen. Da wäre ich sonst nie fertig geworden bei vollem Betrieb“, erklärt Schebek dazu.

Neben dem Bohnenstrudel der Oma aus dem Burgenland finden sich eher auch außergewöhnliche Rezepte wie die Schnürlkrapfen. Die Schreibfeder steht aber nicht still. Das nächste Buch ist schon im Entstehen. „Da sind dann auch die berühmten Fleischlaberl des Heurigen Schebek enthalten“, lässt Schebek über das Zukunftsprojekt wissen.