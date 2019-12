„Eine alte Purkersdorfer Gruppe“ schrieb an die Purkersdorfer Stadtregierung. In dem Schreiben wurde heftige Kritik zu den Themen „Freunderlwirtschaft“ im großen Stil und fehlende Transparenz in vielen Angelegenheiten vorgeworfen. „Wir sind der Meinung, dass es schon egal ist, wo die Wählerstimme hingeht, denn eines wird uns immer mehr aufgezeigt, es wird nicht besser“, lautet die pauschale Verurteilung.

Die NEOS betonen jetzt, dass auch ihnen das Thema Transparenz ein großes Anliegen ist. „Wir rufen die Verfasser des Schreibens dazu auf, sich bei uns zu melden, denn können wir vielleicht gemeinsam einige gute Lösungen finden“, meinte NEOS-Gemeinderat Christoph Angerer.