Praktisch sind sie schon irgendwie. Auch wenn Laub derzeit aufgrund der Jahreszeit eher selten ist kann der Laubbläser aktuell angewendet werden. Dreck und Co werden kurzerhand per Luftstrom in eine Ecke getrieben und dort zusammengekehrt. Leider ist diese Prozedur nicht nur praktisch, sondern auch enorm laut, wie eine lärmgeplagte Purkersdorferin, die in der Wintergasse wohnt, miterleben muss.

„Hin und wieder den Laubbläser verwenden, da sagt ja niemand etwas dagegen. Aber bei uns in der Wintergasse läuft dieses laute Trum zweimal pro Woche und dann gleich für ein, zwei Stunden. Das ist nicht mehr auszuhalten“, ist eine Anrainerin der Verzweiflung nahe. Sie habe schon versucht, mit den lärmenden Nachbarn zu reden, bisher ohne Erfolg. „Der Polizei sind anscheinend auch die Hände gebunden. Ich und einige meiner Nachbarn wissen schon nicht mehr, was wir machen sollen. Ist das denn überhaupt erlaubt“, so die Anrainerin weiter.

Die NÖN fragte bei der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten-Land und bei Bürgermeister Karl Schlögl nach. „Die Laubbläser sind ganz normal in Baumärkten erhältlich und auch ganz normal einsetzbar. Das Problem der Lärmbelästigung durch Laubbläser scheint sich bisher aber nur um das Gebiet in Purkersdorf zu begrenzen“, erklärt Bezirkshauptmann Josef Kronister, der ergänzt, dass sich die Verwendung einer ortspolizeilichen Verantwortung stellt.

Zivilklage als einzige wirksame Möglichkeit

Diese ist in Purkersdorf in einer Verordnung aus dem Jahr 1993 festgelegt. „Darin geht es in diesem Fall hauptsächlich um die Verwendung von Rasenmähern. Stadträtin Christiane Maringer und ich sind aber aufgrund dieses Falles überein gekommen, dass wir diese Verordnung demnächst aktualisieren sollten“, sagt Bürgermeister Karl Schlögl.

In der Verordnung ist festgelegt, dass die Benutzung lärmverursachender Maschinen wochentags von 19 bis 6 Uhr sowie an Samstagen ab 17 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ganztägig verboten ist. „Alles was darüber hinaus geht, da muss aber der zivilrechtliche Weg beschritten werden“, sagen sowohl Kronister als auch Schlögl. Die Gemeinde Purkersdorf selbst benutzt die Laubbläser lediglich an Stellen, wo es nicht anders geht.

Die Verwendung ist umstritten, da die Laubbläser nicht nur Unrat zusammentreiben, sondern auch jede Menge Feinstaub aufwirbeln. In Graz wurde die Verwendung von Laubbläsern sogar gänzlich verboten.

Das wäre wohl auch im Sinne der Anrainer der Wintergasse: „Die Lärmbelästigung durch sonstige Gartenarbeiten ist schon hoch genug. Rasenmähen, häckseln, Hecken schneiden, .... Wer kann uns helfen, damit es wieder ein wenig leiser wird in Purkersdorf?“