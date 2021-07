Familienvater Robert Weinfurter vertreibt unter seinem Label „DRAUSSEN Kids“ nachhaltige und sichere Outdoor-Kleidung für Kinder. In seinen Jacken – die übrigens auf Purkersdorfs Straßen getestet wurden – sind LEDs eingebaut, die die Kinder im Straßenverkehr besser sichtbar machen. Für sein Produkt erhielt der Purkersdorfer jetzt einen Preis: Das Kuratorium für Verkehrssicherheit zeichnete Weinfurter mit dem Österreichischen Verkehrssicherheitspreis „Aquila 2021“ aus. Er belegte in der Kategorie „Unternehmen“ den 2. Platz.

„Kennen unseren Produzenten in Portugal persönlich und sind stolz, mit ihnen zusammenzuarbeiten.“ Robert Weinfurter

Der Purkerdorfer konnte aber schon zuvor eine Jury von seinen blinkenden Jacken überzeugen. Bei der Investorenshow „2 Minuten 2 Millionen“ auf Puls 4 konnte er den Unternehmer Stefan Piëch als Investor an Land ziehen. Piëch bot dem Purkersdorfer ein äußerst großzügiges Mediabudget an sowie 40.000 Euro cash. Produziert werden die Jacken in Portugal. Dabei kommen recyceltes PET, Reststoffe und auch „Dead Stock“, also Ausschuss-Material, das sonst auf der Deponie landen würde, zum Einsatz.

„Wir kennen unsere Produzenten in Portugal persönlich und sind stolz, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Sie garantieren eine faire Entlohnung, Arbeitssicherheit und Schutz. Und es wird mit maximaler Wertschöpfung in Österreich und Europa produziert“, sagt Weinfurter. Neben den LED-Jacken gibt es bei „DRAUSSEN Kids“ zum Beispiel auch noch Skianzüge, Overalls, Mützen und Kappen. „Funktionsbekleidung für Sport, Spaß und Action in der Natur, angefangen von Größen ab einem Jahr bis hin zum Teenager-Alter“, erklärt der Purkersdorfer.