„Menschliche Knochen im Wald“ – mit dieser Meldung waren Polizisten am Dienstagnachmittag in Purkersdorf konfrontiert. Diese waren laut Aussendung der Polizei in einem Waldstück gefunden worden.

Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen zur Klärung der Todesursache und der Identität der verstorbenen Person. „Derzeit gibt es keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden. Laut ersten Ermittlungen dürfte der Todeszeitpunkt bereits einige Jahre zurückliegen“, heißt es von der Polizei.