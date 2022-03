Maßnahmen rund um Parkpickerl: „Es braucht ein ganzheitliches Konzept“

Werbung HEIMDALL Anzeige Ihr Profi für professionelle Sicherheitstechnik im Wienerwald

Seit 1. März ist das wienweite Parkpickerl in Kraft. In Purkersdorf reagierte man darauf, indem man in den besonders stark betroffenen Gassen Kurzparkzonen einrichtete. Weitere sollen noch folgen. SPÖ-Bürgermeister Stefan Steinbichler berichtete dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung von den aktuellen Maßnahmen. Dies sorgte für hitzige Diskussionen.

Um auf die Situation im Vorfeld bestens vorbereitet zu sein, wurde eine eigene Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die unterschiedliche Szenarien und verschiedenste Lösungsansätze ausarbeitete. Wie diese Arbeitsgruppe allerdings in den Entscheidungsprozess miteingebunden wurde, kritisierte vor allem die Opposition stark.

„Die Arbeitsgruppe wurde gegründet, damit sie eine ganzheitliche Lösung findet. Warum haben wir jetzt aber dennoch keine ganzheitliche Lösung für das Parkproblem in Purkersdorf? Es war anscheinend nicht möglich, einen Konsens innerhalb mancher Fraktionen zu finden, Feedback anderer Fraktionen hat deshalb auf sich warten lassen. Auf Basis dessen hätte man ein ganzheitliches Konzept erarbeiten können, hat man aber nicht getan“, kritisiert Pistracher und beschreibt die eingeführte Kurzparkzone als eine „Ad hoc-Entscheidung“, die zu Problemen und Diskussionen führt.

„Das hätte man vermeiden können, wenn es einen anständigen Konsens gegeben hätte und wenn die Arbeit der Arbeitsgruppe ernst genommen worden wäre“, so Pistracher erzürnt. Er fordert deshalb, dass die Arbeitsgruppe schnellstmöglich ihre Arbeit wieder aufnimmt. Außerdem soll, bevor eine Entscheidung getroffen wird, mit den Mitgliedern der Arbeitsgruppe vorab kommuniziert werden.

Dieser Kritik schließen sich auch Josef Baum (Liste Baum und Grüne), Katherine Shields (NEOS), sowie die Mandatare der Grünen an. Sie sehen die Chance auf „ein ordentliches Parkraummanagement“ beziehungsweise „die Chance für Gestaltungsspielraum“, vertan.

Bürgermeister Steinbichler entgegnet in der Sitzung lediglich auf die Kritik, dass die Thematik bereits im Stadtrat ausreichend diskutiert wurde und wollte deshalb auf die Vorwürfe nicht antworten. SPÖ-Vizebürgermeister Viktor Weinzinger entgegnete schlussendlich, dass er einige Dinge des Konzepts als „Abzocke“ sieht.

„Wenn es ein Konzept a la Schwechat mit blauen und grünen Zonen gibt, und der Bürger vom Sagberg etwa 150 Euro zahlen muss, damit er mit seinem Auto in der grünen Zonen stehen darf und dann dafür drei Stunden am Purkersdorf Hauptplatz gratis stehen darf, können wir dem nicht zustimmen. Für diese Abzocke sind wir nicht. Das sagt aber keiner, weil ihr euch hier ins eigene Fleisch schneidet. Uns als Regierungspartei wird dann vorgeworfen, dass man 150 Euro zahlen muss, wenn man in der Baunzen mit seinem Auto auf der Straßen stehen muss“, so Weinzinger.

Stadträtin Sabina Kellner (Grüne) kontert, dass es genau darum gehe. „Es geht darum, dass wir gegensätzliche Meinungen haben und dass wir uns irgendwo treffen können. Dazu braucht es aber einen Gegenvorschlag und den hat es nicht gegeben. Das kann man durchaus sagen, dass man von Grüner- oder auch von NEOS-Seite dafür war, dass das etwas kostet. Man hätte darüber diskutieren können. Jetzt zahlt die Gemeinde drauf.“ Shields betont, dass viele Bürger bereit seien, dafür zu zahlen. Sie ist außerdem der Meinung, dass man genau jetzt, inmitten der Klimakrise, den Diskurs führen sollte.

Gesamtkonzept für Kurzparkzonenkontrolle

Auch beim Punkt Kurzparkzonenkontrolle flammte die Diskussion um eine ganzheitliche Lösung erneut auf. Stadtrat Baum stellte den Zusatzantrag, dass die Parkraumbewirtschaftungs-Gruppe ein Gesamtkonzept für die Kurzparkzone und deren Kontrolle ausarbeiten und dem Gemeinderat zum, Beschluss vorlegen solle. Pistracher kritisiert, dass bereits an einem Konzept gearbeitet wurde, Klinser ergänzt, dass die Kurzparkzone Ost nicht in den Ausschüssen behandelt wurde.

Schlussendlich einigten sich die Gemeinderäte darauf, den Ausschuss in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe zu ersuchen, bis spätestens Ende September ein beschlussfähiges Konzept vorzulegen. Der Zusatz inklusive dem Antrag, die erforderlichen Stundenerhöhungen der Überwachungsfirma G4S zuzustimmen, wurde mehrheitlich angenommen.

