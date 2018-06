Der Platz im Purkersdorfer Schulstandort ist knapp und jeder freie Winkel heiß begehrt. Ein neues Konzept für einen Schulcluster soll das Problem beheben. Nun soll auch der Hort ausgebaut und an einem Standort zusammengefasst werden.

Es gibt derzeit zwei Schulstandorte in der Stadt. Das Gymnasium und der Bereich zwischen Alois Mayer-Gasse und Schwarzhubergasse, wo sich Volksschule, Neue Mittelschule und das Sonderpädagogische Zentrum befinden. „Bis zum Beginn des Schuljahres 2020/21 wird der Bildungsstandort Schwarzhubergasse/Alois Mayer-Gasse durch die Schaffung von zusätzlichen Räumlichkeiten für den Schülerhort und die Volksschule zukunftsfit gemacht“, sagt Bürgermeister Karl Schlögl.

Platzbedarf für Schule und Hort ganz klar vorhanden

„Die angestellten Berechnungen haben ein klares Bild ergeben: Der Platzbedarf in der Volksschule und im Schülerhort wird in den nächsten Jahren ansteigen“, führt WIPUR-Geschäftsführer Werner Prochaska aus, der sich um den Ausbau kümmert.

Eine kleine Arbeitsgruppe hat auf Basis von zwei Machbarkeitsstudien die grundsätzlichen Weichenstellungen für den Ausbau des Bildungsstandorts vorgenommen. In den Sommerferien wird in der Volksschule ein Konferenzzimmer im Erdgeschoß zu einem Klassenraum für eine Vorschulklasse umgebaut – damit ist der Raumbedarf für das kommende Schuljahr gedeckt.

Hortgruppen sollen gesammelt an einem Ort unterkommen

Parallel dazu wird an der Entwurfsplanung für den Um- und Ausbau des Stammgebäudes des Schülerhorts gearbeitet. Derzeit sind in diesem Gebäude vier Schülerhortgruppen untergebracht. Ab dem kommenden Schuljahr wird es in Summe acht bis neun Schülerhortgruppen geben. Vier bis fünf weitere Gruppen werden in der Volksschule und im Bildungszentrum untergebracht. „Längerfristig wollen wir die Hortgruppen aber gesammelt an einem Ort unterbringen“, erklärt Bildungsstadträtin Beatrix Kaukal.

Dies soll mit dem Ausbau des Schülerhort-Stammgebäudes gelingen. Gleichzeitig soll das Gebäude dann auch die Anforderungen der Barrierefreiheit erfüllen und mit entsprechenden Personalräumlichkeiten ausgestattet werden. Der Baubeginn ist für Juli 2019 geplant, die Betriebsfertigstellung für dann August 2020. „Ein Jahr lang wird es etwas eng werden. Aber dann ist der Schulstandort bereit für alle zukünftigen Anforderungen“, so Kaukal.

Auch das Volksschulgebäude wird im gleichen Ausführungszeitraum einige Adaptierungen erhalten. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf ungefähr 2,6 Millionen Euro.