„Queen – The Untold Stories – Teil 1“ - davon erzählt der Purkersdorfer Filmemacher Rudi Dolezal am kommenden Sonntag, 7. Juni, um 20 Uhr live auf Instagram, Facebook sowie seinem Youtube-Kanal „Rudi Dolezal’s DoRoTv“ aus seinem Büro in Miami. „Es wird Geschichten über Queen geben, die ich noch nie erzählt habe“, sagt Rudi Dolezal. So verrät er beispielsweise auch, ob Barbara Valentin und Freddie Mercury ein Liebespaar oder nur Freunde waren. „Ich war mit ihnen damals drei Tage für die ARD zusammen und werde das immer gefragt“, berichtet er.

Dolezal war viele Jahre lang der „Leibfilmer“ von Freddie Mercury, Brian May und Roger Taylor („Queen“). Insgesamt führte er bei 32 Queen-Videos Regie und produzierte zahlreiche Dokumentationen über die Weltstars. Nicht zuletzt stellt er derzeit deshalb in „Schreibklausur“ sein langerwartetes Buch „Mein Freund Freddie“ über den Queen-Sänger fertig.

Jetzt wartet er für alle Queen-Fans mit einer Weltpremiere auf: Als Spezial-Ausgabe seiner wöchentlichen Show „Rudi Backstage“ gibt es Berichte mit den Weltstars, die er selbst erlebt hat und rares Archivmaterial.

„Das Feedback ist wunderbar, ermutigend und für mich eine tolle Erfahrung. Denn erstmals in meiner Karriere bin ich in direktem Kontakt mit meinen Sehern, Followers und Fans, bekomme direktes Feedback und Anregungen“, meint Dolezal.