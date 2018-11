„Bodyguard“ mit Whitney Houston und Kevin Costner in den Hauptrollen gehörte 1992 zu den größten Filmerfolgen des Jahres. „I will always love you“ aus dem Soundtrack des Films war zudem nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, im Vereinigten Königreich und den USA wochenlang Nummer eins in den Charts.

Samuel Hollinek bei einer seiner Tanznummern auf der Bühne des Ronacher. | VBW/Deen van Meer

Seit einigen Jahren gibt es den Filmerfolg in einer Musical-Version, die im September auch in Wien Premiere feierte. Der junge Purkersdorfer Samuel Hollinek verkörpert Fletcher, den Sohn der im Film von Whitney Houston verkörperten Figur Rachel Marron. Samuels Großmutter wurde über eine Anzeige auf das Casting aufmerksam gemacht. Damals wurden Burschen zwischen acht und zwölf Jahren gesucht. Es folgten Wochen in denen geprobt und geübt wurde.

Samuel wurde schließlich mit vier weiteren für die Rolle des Fletcher ausgesucht, die in einem Rad im Ronacher auf der Bühne stehen. Doch Samuel hatte die besondere Ehre, bei der Premiere auftreten zu können.

Auf der Bühne muss er sowohl singen, sprechen und tanzen. „Das Tanzen ist mir aber das Liebste von den Dreien“, erzählt Samuel Hollinek. Seine Wurzeln liegen schließlich im Breakdance. Gesangsunterricht gehört aber ebenfalls zu seiner Ausbildung. Bühnenerfahrung hatte er zuvor nicht. „Trotzdem war ich vor einem Auftritt nie nervös“, lässt er wissen. Im August dieses Jahres wurde fast täglich geprobt, bis es am 27. September bei der großen Premiere dann ernst wurde.

Samuel versteht sich gut mit Hauptdarstellern

Samuel und seine vier Kollegen sind die einzigen Kinder im Cast des Musicals. Die Chemie stimmt aber mit dem gesamten Ensemble, darunter den Hauptdarstellern Patricia Meeden (Rachel Marron) und Jo Weil (Frank Farmer).

Bei einem Musical steht auch die Musik im Vordergrund. Zu Samuels Favoriten gehört dabei „Run to you“ vom Bodyguard-Soundtrack. Daneben hören die Besucher auch den Houston-Klassiker „I wanna dance with somebody“, was ebenfalls zu Samuels Lieblingsstücke gehört.

Den Beruf des Schauspielers möchte er auf jeden Fall weiter verfolgen. So gibt es nach jeder Vorstellung auch eine Kritik, damit die Darsteller die Möglichkeit erhalten, sich zu verbessern. „Nach der Vorstellung gibt es ,Notes‘. Da wird besprochen, was gut funktioniert hat, und was nicht so gut war“, erklärt Hollinek. Tanzen liegt ihm auf jeden Fall im Blut. „Wenn ein Straßenmusiker spielt, möchte Samuel immer mittanzen“, sagt sein Vater Richard Hollinek. Dieses Talent darf er auch bei „Bodyguard einfließen lassen. „Am Schluss darf ich immer meine eigene Choreographie machen“, sagt „Breakdancer“ Samuel Hollinek.