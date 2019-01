Das neue Jahr ist noch jung, doch es ist höchste Zeit um die Veranstaltungen des Jahres bis ins Detail zu planen. Dabei ist nun alles so gut wie finalisiert, hinter einem sehr erfolgreichen Event des Vorjahres steht aber ein großes Fragezeichen.

Der Tagestourismus ist in der Stadtgemeinde und auch in der Kleinregion ein großes Thema geworden. „Wir sehen unsere große Chance darin, dass Leute zu uns in die Stadt kommen, hier den Tag verbringen und dann wieder nach Hause fahren, aber jedenfalls wieder kommen“, verfolgt Tourismus-Stadtrat Harald Wolkerstorfer eine eindeutige Strategie. Dazu sollen verschiedene Veranstaltungen anregen.

Ostermarkt, Jakobimarkt und eine Neuigkeit, nämlich der „Weinherbst“ mit Beteiligung des Wienerwald-Tourismus. Was jedoch mit dem Mittelalterfest geschehen wird, das im Vorjahr tausende von Besuchern nach Purkersdorf gelockt hat, ist noch ungewiss.

„Wir müssen da noch einige Eckpunkte abklären“, sagt Bürgermeister Stefan Steinbichler. Die Erfahrungen des ersten Jahres waren zwiegespalten. Der Sicherheitsaspekt stehe dabei im Vordergrund, der müsse noch nachgeschärft werden. „Zweifelsohne war die Veranstaltung aber ein wahres Spektakel und eine gute Werbung für Purkersdorf“, so Wolkerstorfer.