Fünf Tage ohne Warmwasser ist bei diesen sommerlichen Temperaturen kein wirkliches Thema. Ans heiß Duschen denkt ohnehin sowieso niemand. Jedoch braucht man Warmwasser auch zum Wäschewaschen. Menschen mit kleinen Kindern wären da auch nicht gerade begeistert. Dieses Problem hätten die Bewohner der Stiege 1 des Wohnhauses in der Wintergasse 4 bis 6 beinahe gehabt. Bewohner wandten sich aus diesem Grund an die NÖN.

Zum Sachverhalt: Am Donnerstag wurde im Keller des Hauses Gasgeruch festgestellt. Die zuständige Stelle drehte sofort die Gaszufuhr ab.

Die Gasrohre waren durchgerostet. Sie waren aber erst im Frühjahr auf Dichtheit überprüft worden. Ersatzteile mussten beim Großhändler bestellt werden. Vor Anfang nächster Woche sollte es also kein Warmwasser geben. Der Ärger unter den Bewohnern war groß.

Philipp Wagner ist der Leiter der Hausverwaltung der Genossenschaft „Gebau Niobau“, die das Objekt betreut. Er berichtet, dass alles ordnungsgemäß gewartet wurde: „Die Hausverwaltung hat im Frühjahr des heurigen Jahres eine Überprüfung der Gasanlage der Wohnhausanlage gemäß Paragraph zwölf des NÖ Gassicherheitsgesetzes beauftragt“, so Wagner. Die Arbeiten wurden dann auch ordnungsgemäß durchgeführt und die Prüfung hat ergeben, dass die Gasanlage den landesgesetzlichen Bestimmungen entspricht. „Ein entsprechender Befund der Wiener Netze liegt vor“, so Wagner.

Probleme wurden wieder behoben

„Nach dem Auftreten des Problems am Donnerstag hat die Hausverwaltung umgehend eine Fachfirma mit der Prüfung und der Durchführung der notwendigen Instandsetzungsarbeiten beauftragt“, schilder Wagner die Vorgehensweise. In der Hauptzuleitung im Mauerwerk im Bereich der Garage wurde eine Undichtheit festgestellt. „Das Gebrechen konnte am Freitag und Samstag behoben werden und somit die Versorgung der Anlage wieder hergestellt werden“, gibt Wagner an.

Für die Bewohner der Stiege 1 in der Wintergasse 4 bis 6 ist also gerade noch alles gut gegangen.