Von wegen „besinnliche Vorweihnachtszeit“ – für die neue Kulturstadträtin Ingrid Schlögl ging es in den letzten Wochen so richtig zu Sache. Es hieß für sie, das Programm für den kommenden Kultursommer zusammenzustellen und die letzten Termine mit den Künstlern zu fixieren. Dabei will sie vieles, das sich in den letzten Jahren bewährt hat, auch beibehalten, aber auch in manchen Dingen einen eigenen Weg einschlagen.

„Kunst und Kultur ist für mich der Bereich, in dem sich eine Gesellschaft abbildet und ausdrückt“, beginnt Schlögl philosophisch. Sie sieht ihre Aufgabe unter anderem auch darin, jene Rahmenbedingungen zu schaffen, die diesen Ausdruck ermöglicht. Und dazu lädt sie alle Künstler und Kulturschaffenden ein, sich mehr zu zeigen. „Denn die Künstler, die Kreativen, sind es, die die Gesellschaft durch ihre Augen abbilden, ihr einen Spiegel vorhalten“, sagt Schlögl.

Kultursommer soll mehr in Breite gehen

Prinzipiell stehe der Kultursommer auf drei Säulen: die Open Airs, das Theater Purkersdorf im Steinbruch und das kulturelle Programm, das dem Sommer einen Rahmen gibt. „Mein Vorgänger, Christian Matzka, hat wirklich tolle Arbeit geleistet und mir ein gut geführtes Ressort übergeben. Grundsätzlich werde ich diesen erfolgreichen Weg so weiter gehen“, ist sich Schlögl sicher. Dennoch möchte sie auch eigene Ideen einbringen. „Das Programm des Kultursommers wird breiter. Bisher standen vorwiegend Rock- und Popkonzerte im Mittelpunkt“, sagt Schlögl. Wie sie das machen will, weiß sie auch schon. „Es sollen auch Operette und Kabarett Platz finden und auch Lesungen“, so Schlögl.

Für die Eröffnung hat sie auch schon Pläne. In den letzten Jahren wurde diese erfolgreich in der Bühne aufgeführt. „Auch wenn es wettertechnisch ein bisschen riskant ist, hätte ich die Eröffnung gerne auf dem Hauptplatz, im Zentrum unserer Stadt“, so Schlögl, die aber auch einen Plan B in der Bühne bereithält. Neben dem Kultursommer will die Stadträtin auch eng mit der Stadtbibliothek (Leiterin Astrid Schwarz), der Musikschule (Leiterin Katharina Würzl) und dem Stadtmuseum (Leiter Christian Matzka) zusammenarbeiten.