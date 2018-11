Der Purkersdorfer Gemeinderat kommt nicht zur Ruhe. Nach den Abgängen von Bürgermeister Karl Schlögl und Vizebürgermeister Christian Matzka, verabschiedet sich diese Woche Jürgen Sykora (ÖVP) aus dem Gemeinderat.

Am 27. November wählt der NÖ Wirtschaftsbund einen neuen Vorstand. Im Wahlvorschlag ist eben auch Sykora als Finanzreferent nominiert. Das ist auch der Grund für sein Ausscheiden aus dem Gemeinderat. „Es war eine sehr schöne Tätigkeit, die Arbeit in den Ausschüssen war sehr spannend. Befremdlich waren für mich emotional und nicht rational geführte Diskussionen“, fasst Sykora zusammen. Rückblickend habe ihm in Purkersdorf stets „das Bisschen mehr“ gefehlt.

Ihm folgt nun Michael Holzer nach, der unter anderem Geschäftsführer des Wirtschaftsparks in Wolfsgraben ist. „Ich will vor allem Andreas Kirnberger unterstützen. Da ich aus dem Finanzbereich komme, werde ich versuchen, mich auch in diesem Bereich einzubringen“, sagt Holzer.

ÖVP-Obmann Andreas Kirnberger bedankte sich bei Sykora für seinen Einsatz und hieß Holzer im Team willkommen: „Er wird uns sicher mit seiner Expertise unterstützen können.“