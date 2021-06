Schon seit Jahren sorgen die Schülerlotsen der ÖVP-Senioren für die Sicherheit am Schulweg und das gefahrenlose Überqueren der Straßen. In den letzten Monaten kämpften die Lotsen aber permanent mit Personalmangel. Ein zweiter Zugang zum Schulgebäude für die Kinder sowie ein baustellenbedingter zweiter Zebrastreifen auf der Kaiser Josef-Straße verschärften die Situation zusätzlich. Aufgrund der Aufteilung der Eingänge zur Volksschule und in Anbetracht des Zustroms zum Gelände der Mittelschule hat sich der Knotenpunkt auf die Kreuzung Alois Mayer-Gasse Ecke Pummergasse verlagert.

Jetzt konnte mit einem Standortwechsel der Schülerlotsen Abhilfe geschaffen werden. „Bedingt durch die nunmehr zwei Zugänge hat es sich ergeben, dass die Sicherung der Fußgängerübergänge bzw. Kreuzungen durch die aktiven Schülerlotsen nicht mehr in vollem Umfang gewährleistet werden kann, da fünf Lotsen zehn Dienste an zwei Kreuzungen abdecken sollten. Doppeldienste wären unerlässlich, sind jedoch schwer umsetzbar“, erklärt Obmann der ÖVP-Senioren und Schülerlotse Edmund Cvak.

Nach genauer Evaluierung der Situation haben die Schülerlotsen in Abstimmung mit dem Elternverein der Sonderschule sowie der Volksschule, den beiden Direktionen, der Stadtgemeinde und der Polizei den Entschluss gefasst, die Betreuung des Übergangs Kaiser Josef-Straße Ecke Schwarzhubergasse bis auf Weiteres aufzulösen. Vor allem die provisorischen Fußgängerübergänge in der Kaiser Josef-Straße können aufgrund des Personalmangels nicht umfassend betreut werden.

Mehr Schülerlotsen in Pummergasse

Da sich der Hauptknotenpunkt auf die Kreuzung Alois Mayer-Gasse Ecke Pummergasse verlagert hat, werden hier die Schülerlotsen ab 7. Juni verstärkt für die Sicherung des Schulweges sorgen. Seit Herbst wird dieser bereits von den Senioren betreut, ab Juni werden hier zwei Lotsen die Kinder betreuen. „Über die Alois Mayer-Gasse betreten knapp 200 Schüler die Volksschule, zusätzlich werden immer noch etwa 120 Schüler mit Fahrzeugen zur Schule gebracht. Darüber hinaus kommen auch rund 50 Kinder die Treppe vom Bahnsteig hinunter, da sie mit dem Zug zur Schule kommen“, schildert Cvak seine Beobachtungen.

Er betont aber auch, dass jene Kinder, die von der Kaiser Josef-Straße kommen, auf ihrem Schulweg betreut werden – nämlich von der Polizei. „Kinder, die vom Zentrum kommen, queren bereits davor – bei dem von der Polizei überwachten Übergang – die Straße zum Schuleingang Alois Mayer-Gasse. Zudem müssen Kinder, die mit dem Bus kommen und an der Ersatzbushaltstelle aussteigen, die Kaiser Josef-Straße nicht queren. Sie können einen direkten Weg zur Volksschule nehmen. Aus diesen Gründen hat sich die Kinderzahl am Lotsenstandort Kaiser Josef-Straße Ecke Schwarzhubergasse merklich reduziert“, sagt der Obmann der ÖVP Senioren.

Mit 7. Juni soll die Betreuung durch die Schülerlotsen deshalb auf der Kaiser Josef-Straße komplett aufgelassen werden.