Fünf Kultursommer-Konzerte in der Bühne sind bereits fix. Gestartet wird am Samstag, 4. Juli mit „The Sound of Carlos S.“. Jetzt sind auch die beiden weiteren Gratis-Konzerte bestätigt. Am 17. Juli spielen die Gebrüder Ullrich im idyllischen Ambiente des Steinbruchs und auch das Konzert am Hauptplatz am 8. August wird stattfinden können. Auftreten werden Manfred Chromy’s Texasschrammeln spielen.

Aufgrund der Coronakrise gibt es heuer allerdings einige Neuerungen.

Auch heuer werden die Kultursommer-Termine gratis angeboten. Tickets müssen allerdings vorab reserviert werden. Pro Person und Veranstaltung können nur je zwei Tickets reserviert werden. Ticketreservierung sind ab Freitag, 19. Juni online im Ticketshop oder im Rathaus der Stadtgemeinde Purkersdorf möglich.