ÖVP-Vize Andreas Kirnberger: „Froh über Entscheidung“

2011 ist Andreas Kirnberger in die Stadtpolitik eingestiegen. 2015 wurde er ÖVP-Stadtparteiobmann und Gemeinderat, seit der vergangenen Wahl 2020 ist er Vizebürgermeister. Jetzt hat er sich dazu entschlossen, sich aus der Politik zurückzuziehen. „Ich habe mich dazu entschlossen, meine Funktionen im Gemeinderat mit Mitte März zurückzulegen“, erklärt Kirnberger.

Vertrauen nicht verlieren

Dass er nach der Landtagswahl eine Entscheidung zu treffen habe, stand für ihn schon länger fest. „Ausschlaggebend für meinen Rücktritt war die bevorstehende Gemeinderatswahl 2025. Für mich selber war klar, dass ich jetzt die Entscheidung zu treffen habe, ob ich selber als Spitzenkandidat auch in die nächsten Wahlen gehe“, erklärt er. Das Beenden der Periode wäre zwar möglich gewesen, aus seiner Sicht allerdings „nicht sinnvoll. Weil man in der Kommunalpolitik eine gewisse Zeit braucht, die Breite an Bekanntheit zu gewinnen und dass man sieht, dass die Projekte, die wir umsetzen, auch gut weitergeführt werden. Das kann man am besten zeigen, indem man es macht. Und die das künftig machen, sollen dann auch antreten, deswegen übergebe ich jetzt auch in der Mitte der Periode“, erklärt Kirnberger.

Schwergefallen ist ihm die Entscheidung nicht. „Es hat Spaß gemacht und ich konnte viel erreichen. Aber jetzt bin ich froh über die Entscheidung und freue mich, dass ich mich voll und ganz auf meine Aufgaben in der Wirtschaftskammer konzentrieren kann.“

Auf seine Zeit in der Stadtpolitik blickt er durchwegs positiv zurück. „Von den 14 Prozent, die wir damals gehabt haben, konnten wir bei der Wahl 2020 auf 24 Prozent erhöhen. Wir konnten ein großartiges Team aufstellen, das sich verjüngt und laufend erweitert hat“, blickt er zurück. „Für mich war wichtig, dass wir die ÖVP wieder auf ein Level bringen, wo wir eigentlich hingehören und das war wirklich Aufbauarbeit“, schildert der Noch-Vizebürgermeister.

Amtszeit geprägt von Krisen

Mit den Zugewinnen 2020 hat sich auch die Funktion der ÖVP von der Oppositions- zur Regierungspartei verändert. Die bisherige Zeit in der Stadtregierung war aber alles andere als einfach. „Es waren harte drei Jahre. Wir sind gewählt worden und drei Wochen später war der erste Lockdown. Mich als Kulturstadtrat hat das besonders getroffen, da ich gewählt wurde und dann nichts umsetzen konnte“, meint Kirnberger. Er betont aber, dass sie ihr Möglichstes gegeben hätten, um diese Zeit bestmöglich zu meistern. Dabei lässt er auch einige kleinere Erfolge nicht unerwähnt. „Der Bauernmarkt, den es schon vor meiner Zeit gab, war gerade in Corona-Zeiten eigentlich die letzte soziale Komponente. Den durften wir offen haben und das haben wir auch bewusst gemacht und das war auch gut so.“

Auch die Arbeit der Blaulichtorganisationen hebt er in diesem Zusammenhang besonders hervor. „Große Dankbarkeit gegenüber den Blaulichtorganisationen, die gemeinsam mit uns als Gemeinde extrem viel geschupft haben, sei es die ersten Teststationen oder die Impfstationen.“

Kurze Zeit später folgte mit den Teuerungen bereits die nächste Krise. Vonseiten der Stadtregierung versuchte man, möglichst vieles aufrechtzuerhalten und den Alltag für die Bevölkerung so normal wie möglich zu gestalten. „Die Entscheidung, den Eislaufplatz zu betreiben und ihn dann Anfang Jänner abzubauen, war goldrichtig. Selbst wenn wir ihn nicht abgebaut hätten, hätten wir ihn zusperren müssen, weil wir 13 Grad hatten. Durch die gesetzten Maßnahmen konnten wir aber trotzdem die Energiekosten so in Zaum halten, dass sie für die Gemeinde verträglich waren.“

Die Zusammenarbeit mit der SPÖ beschreibt er rückblickend als gut. „Wir konnten in den vergangenen Jahren viel umsetzen“, meint Kirnberger und nennt als Beispiel etwa das Budget, das 2020 anfangs schlecht dastand. „Es waren sehr viele Baustellen im Budget, die nie gelöst und hinten angeschoben wurden, wie etwa die Schweizer Franken-Kredite. Da haben sich über Jahre Sachen angehäuft, die auch durch Gesetzesänderungen schlagend geworden sind. Das kann man nur lösen, wenn die Regierungsparteien an einem Strang ziehen und das gemeinsam versuchen zu ändern.“ Auch die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien beschreibt er als sehr konstruktiv, betont aber auch, dass dies themenabhängig ist. „In meinen Sachgebieten Wirtschaft und Kultur war das immer eine sehr konstruktive Zusammenarbeit. In meinem Ausschuss gab es in den drei Jahren, glaube ich, zwei Enthaltungen, der Rest wurde einstimmig beschlossen“, schildert Kirnberger.

Kirnberger bleibt im ÖVP-Vorstand

Kirnberger wird sich zwar aus der Gemeindepolitik zurückzuziehen, wird aber weiterhin im ÖVP-Vorstand vertreten sein. Außerdem ist er weiterhin Obmann der Wirtschaftskammer-Außenstelle Purkersdorf sowie Fachgruppenobmann Werbung und Marktkommunikation und möchte sich wieder mehr auf seine Werbeagentur konzentrieren. Für die ÖVP-Fraktion kam die Entscheidung überraschend. „Für uns war es nicht absehbar, dass Andreas Kirnberger seine Funktionen niederlegt“, erklärt Stadtparteiobfrau Waltraud Frotz. Sie betont aber auch, dass ihnen der Zeitpunkt in die Hände spielt. „Jetzt haben wir Zeit, eine Nachfolge zu finden und unser Team neu zu positionieren.“ Wer Kirnberger als Vizebürgermeister nachfolgen soll, stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest.

Auch für Bürgermeister Stefan Steinbichler und Vize Viktor Weinzinger (beide SPÖ) kam der Rücktritt überraschend. Beide betonen aber: „Die Entscheidung, wer nachfolgt, liegt jetzt bei der ÖVP. Wir wünschen uns weiterhin eine produktive und konstruktive Zusammenarbeit, so wie wir das auch in unserem Arbeitsübereinkommen ausgemacht haben.“ Das wünscht sich auch Frotz. „Wir sind gesprächsbereit und stellen die Koalition nicht infrage. Wichtig ist, dass wir weiterhin gemeinsam für Purkersdorf arbeiten.“

