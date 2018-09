In der kommenden Woche werden die Bagger dem Wienerwaldbad-Purkersdorf zu Leibe rücken. Das in die Jahre gekommene Bad soll bis zum nächsten Frühjahr in neuem Glanz erstrahlen. Für die darin untergebrachte Sauna und die Purkersdorfer Saunarunde bedeutet dies das Ende, oder doch nicht?

Die Region hat ja viel zu bieten, doch eines fehlt weit und breit – eine öffentliche Sauna. Die letzte ihrer Art wird nun dem Neubau zum Opfer fallen. Die Sauna hier ist zwar nicht wirklich öffentlich, dennoch kümmert sich seit Jahren die sogenannte „Purkersdorfer Saunarunde“ um den Erhalt. „Die Sauna war über 50 Jahre lang nicht nur ein gesundheitlicher Beitrag in unserem Leben, sie war auch ein beliebter Treffpunkt für Kommunikation“, heißt es in einem Schreiben an die NÖN.

Hoffnungsschimmer für Saunafreunde

Die Saunarunde bedaure es sehr, dass eine neue Sauna beim Neubau keine Berücksichtigung fand. „Das ist einer 10.000-Einwohner-Stadt nicht würdig, dass es keine einzige Sauna gibt. Das Einzugsgebiet wäre sicher groß genug, die nächste Sauna gibt es erst wieder in Tulln“, sagt ein Vertreter der Saunarunde.

Bürgermeister Karl Schlögl gewinnt den Forderungen der Saunarunde nicht all zu viel ab: „Die Sauna im derzeitigen Zustand ist hoffnungslos überaltert und entspricht keinesfalls den hygienischen und sanitären Bedingungen.“ Die Saunarunde sei lediglich ein Privatverein, der von der Stadtgemeinde in den Räumlichkeiten des Wienerwaldbades geduldet wurde.

Dennoch gibt es für die Saunabesucher einen Silberstreif am Horizont. „Es ist uns jetzt wichtig, dass das Bad neu gebaut wird. Eine Sauna ist auch vorgesehen, aber nicht in der ersten Ausbaustufe“, so Schlögl. So habe man im Neubau durchaus Platz und Raum für eine neue Sauna vorgesehen.