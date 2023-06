Neunteufel: „Menschen möchten Party machen und tanzen“

„Nach der Corona-Pandemie und den beiden erfolgreichen Open Air-Konzerten im vergangenen Jahr, trauen wir uns heuer erstmals wieder an einen ganz großen internationalen Kaliber heran: die 'Gipsy Kings'“, erklärt Niki Neunteufel stolz im Gespräch mit der NÖN.

In den vergangenen 33 Jahren, in denen er das Nikodemus am Purkersdorfer Hauptplatz betreibt, konnte er schon mit vielen internationalen Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeiten, die „Gipsy Kings“ seien aber noch einmal eine Klasse für sich. „Die 'Gipsy Kings' sind schon eine ganz große Dimension. Die Musiker der Band haben über 60 Millionen Tonträger verkauft, sind Grammy-Gewinner und haben mehrere ganz große Nummer eins Hits, die jedes Kind singen kann. Sie haben die Welt mit ihrer Musik geprägt“, sagt Neunteufel.

Als wir den Zuschlag bekommen haben, habe ich mich schon sehr gefreut. Organisator Niki Neunteufel

Ganz besonders stolz ist Neunteufel darauf, dass er die „Gipsy Kings“ nach Purkersdorf holen konnte und das dies gleichzeitig der einzige Auftritt ihrer Welttournee in Ostösterreich ist. Auch die Veranstalter des Wiener Donauinselfests haben sich darum bemüht, die „Gipsy Kings“ nach Wien zu holen, den Zuschlag für das Konzert bekam allerdings Purkersdorf. „Wir sind mit dem Konzept hineingegangen, dass die Konzentration auf einer Band liegt und es eine Live-Übertragung gibt. Ich glaube, wir konnten auch mit den Erfolgen der letzten Jahre, die wir hier in Purkersdorf zu verzeichnen hatten, punkten. Als wir den Zuschlag bekommen haben, habe ich mich schon sehr gefreut“, ist der Organisator stolz.

Foto: Mitch Etien

Bei internationalen Konzerten arbeitet Neunteufel mit Agenturen zusammen, darunter auch mit Georg Leitner. „Ich wusste, dass er diese „Gipsy Kings“-Welttournee machen wird und bin ihm deswegen schon ewig in den Ohren gelegen. Er hat immer gesagt, dass es von der Dimension für Purkersdorf zu groß ist. Ich war dann aber glaube ich lange genug lästig, bis er schlussendlich ja gesagt hat“, schildert Neunteufel und verrät, dass er mit dieser Taktik bereits Weltstars wie Bonnie Tyler oder Susi Parton nach Purkersdorf gebracht hat.

Als ausschlaggebender Grund sieht er aber einen anderen: „Wenn die Agenturen und Künstler das Gefühl haben, dass der Veranstalter den Künstler oder die Künstlerin wirklich möchte und er ihnen damit seine Wertschätzung zeigt. Das zählt in dieser Branche sehr viel und ich glaube, dass das in diesem Fall der ausschlaggebende Grund war“, mutmaßt der Purkersdorfer.

Musik für Jung und Alt

Wichtig ist Neunteufel bei den Konzerten, dass die Musik bei alten Menschen ebenso gut ankommt wie bei jungen. Und dass sie einen schönen Abend verbringen. „Die Leute möchten einfach im Idealfall zwei Stunden abschalten und Party machen, mitsingen und tanzen und das geht eben nur, wenn man eine Cover-Band engagiert oder man so große Stars engagiert, die auch so ein Hit-Repertoire haben. Das ist schwierig, weil das eben nur bei wenigen Bands der Fall ist“, sagt Neunteufel und ergänzt: „Und die, bei denen das der Fall ist, sind meistens eine Dimension zu groß für Purkersdorf und zu teuer.“

Unterstützt werden die „Gipsy Kings“ von einer Band aus Purkersdorf: „The Sound of Carlos S.“ Die Band rund um die Purkersdorfer Wienerwald-Legende Egon Gröger, wie ihn Niki Neunteufel beschreibt, wird das Publikum mit ihren Songs auf die Weltstars einstimmen. Bei der Suche nach den Support-Acts wurde Neunteufel von Bühne-Chef Karl Takats tatkräftig unterstützt. „Ich möchte mich bei Karl Takats recht herzlich für seine Unterstützung bedanken, aber auch bei Bürgermeister Stefan Steinbichler, Kulturstadträtin Waltraud Frotz und dem gesamten Team des Bauhofs, die mir nicht nur ihre Infrastruktur, sondern auch finanzielle Mittel für die Open Air-Konzerte alljährlich zur Verfügung stellen“, so Neunteufel, der sich im gleichen Atemzug außerdem bei den Blaulichtorganisationen für ihren alljährlichen Einsatz bedankt.

Das persönliche Ziel von Neunteufel ist nicht, noch mehr Menschen nach Purkersdorf zu bekommen - „da hätte ich bereits 2013 beim Doppelkonzert Ambros/Fendrich aufhören müssen“ - sondern den Menschen, die kommen, eine schöne Zeit mit toller Musik zu bescheren. Wichtig ist ihm auch, Purkersdorf als Kulturstadt klar zu positionieren. „Ich möchte, dass die Leute nach Hause gehen und sagen, es war ein toller Abend. Und dass sie eine schöne und positive Erinnerung an ein Kulturerlebnis in Purkersdorf haben und sagen: Purkersdorf - das ist doch die Stadt, wo ich die schönen Konzerte erlebt habe.“