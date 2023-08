Niki Neunteufel: „Abbruch hat mir das Herz gebrochen“

„Es war das erste Mal in der Geschichte der Open-Airs in Purkersdorf, dass wir ein Konzert komplett abbrechen mussten. Aber Sicherheit geht vor“, so SPÖ-Bürgermeister Stefan Steinbichler. Er hat gemeinsam mit Polizei, Feuerwehr, Technikern und Organisator Niki Neunteufel die Entscheidung getroffen, das Konzert frühzeitig zu beenden. „Wir haben die Nachricht bekommen, dass in Gablitz Blitze eingeschlagen haben und in Pressbaum große Hagelkörner vom Himmel fielen“, begründet Steinbichler. Wir hatten berichtet:

In Purkersdorf war das Unwetter schlussendlich nicht ganz so stark. „Aber das Risiko, dass das Wetter hätte drehen können, war einfach zu groß. Ich stehe 100 Prozent hinter dieser Entscheidung“, so der Bürgermeister, für den das Konzert trotzdem wieder großartig war. „Die Stimmung war phänomenal und das Publikum einzigartig“, so der Stadtchef, der auch seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Bauamt und Bauhof ein großes Kompliment macht: „Ich bin um ein Uhr nach Hause gegangen, da war der Hauptplatz nahezu wiederhergestellt. Es ist ein Wahnsinn, was hier geleistet wird und ein tolles Miteinander. Ganz Purkersdorf steht hinter diesem Open-Air.“

Das bestätigt auch Niki Neunteufel. „Dieses Open-Air war eine besondere logistische Herausforderung, weil es die erste Live-Übertragung überhaupt war. Es haben sich aber alle besonders bemüht und es richtig gut gemacht. Ich glaube, wir waren perfekt vorbereitet und das ist allen Beteiligten, allen voran dem Bauhof, zu verdanken.“

Eben diese perfekte Vorbereitung machte schließlich das Open-Air auch heuer wieder zu einem großen Erfolg. „Maschuranz als Vorprogramm ist super angekommen. Nach einem kurzen Umbau für die Live-Übertragung sind dann Thomas Stipsits und Ulli Bäer auf die Bühne gekommen - und das war ein Megaerfolg“, freut sich Neunteufel. Umso bitterer, dass das Wetter den Veranstaltern schließlich einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. „Gert Steinbäcker wollte einen seiner letzten Auftritte zu etwas ganz besonderem machen und mit Thomas Spitzer und - als große Überraschung - Christian Kolonovits gemeinsam 'Großvater' singen. So weit kam es dann aber leider nicht mehr“, bedauert der Organisator und ergänzt: „Das hat mir das Herz gebrochen.“

„Menschen haben gesittet den Platz verlassen“

Dennoch ist er froh, dass sich das Publikum beim Räumen des Platzes so gesittet und ruhig verhalten hat, sodass es zu keinen Zwischenfällen gekommen ist. Das bestätigt auch Feuerwehrkommandant Michael Gindl. „Für uns ist eigentlich alles wie immer abgelaufen. Am Vormittag haben wir die Absperrgitter aufgestellt, um 17 Uhr haben wir mit zehn Feuerwehrleuten die Brandwache begonnen. Als es zum Abbruch kam, haben die Menschen gesittet den Platz verlassen.“

Schon am Dienstag war jedenfalls vom Open-Air-Konzert mit mehreren tausend Leuten am Hauptplatz nichts mehr zu erkennen. Die Bauhofmannschaft säuberte den Platz und es wurden auch noch die letzten Gastro-Hütten entfernt. Für das Team des Bauamtes gab es heuer eine spezielle Herausforderung. „Weil das Konzert live auf ORF III übertragen wurde, wurde wegen der Kameras die Bühne etwas verschoben sowie der Standort des Technikturms verändert“, berichtet Judith Wolek vom Bauamt.

Beim Konzertabbruch waren die Bauhofmitarbeiter dahingegend involviert, dass sie die Eingänge geöffnet haben, damit die Besucherinnen und Besucher den Platz räumen konnten. „Für 20 Minuten hat es ordentlich geregnet und gehagelt“, so Wolek. Nachdem aber das ärgste Unwetter vorbei war, hätten viele Menschen die Gastro-Hütten bis Mitternacht noch gerne in Anspruch genommen. Wolek ist überzeugt, dass es trotz Abbruch ein gelungenes Open-Air war. „Ich habe mir das Konzert auf ORF III dann später angesehen, weil wir ja während unserer Arbeit von den Auftritten kaum etwas mitbekommen“, so Wolek.

Damit war sie aber nicht die einzige. „ORF III-Chef Peter Schöber hat mich Sonntagfrüh angerufen und mir gratuliert. Ich dachte zuerst, dass er das zynisch meint und ich wollte mich schon verteidigen. Er meinte das allerdings ernst. Die Live-Übertragung auf ORF III war ein riesiger Quotenerfolg und von den Zuseherzahlen her vor ORF 1 und den Privatsendern. Und am Sonntag war das Konzert die meistgeklickte Sendung in der ORF TVThek“, berichtet Neunteufel voller Stolz. Mündlich wurde, laut Bürgermeister und auch Neunteufel, jedenfalls vom ORF bestätigt, dass das nächste Konzert wieder live übertragen werden soll.