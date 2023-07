Thomas Spitzer und Thomas Stipsits unterstützen Steinbäcker im August

„Mit riesiger Freude darf ich zwei ganz besondere Gäste für das kommende Open Air mit Gert Steinbäcker am 26. August ankündigen: Pünktlich um 20.15 Uhr wird mein lieber Freund und Publikumsliebling Thomas Stipsits gemeinsam mit dem großartigen Ulli Bäer das Hauptprogramm mit einem ,Tribute to Georg Danzer'-Programm eröffnen“, freut sich Organisator Niki Neunteufel über die Überraschung im Rahmen des zweiten Open Airs, das Ende August am Hauptplatz über die Bühne geht. Georg Danzer war der Förderer von Thomas Stipsits und stand bereits 2003 auf der Open-Air-Bühne in Purkersdorf.

Entstanden ist diese Idee eigentlich durch einen Zufall, wie der Szene-Gastronom erzählt. „Bürgermeister Stefan Steinbichler hat eigentlich nach dem letzten Auftritt von Thomas Stipsits im Purkersdorfer Stadtsaal mit ihm ausgemacht, dass er beim Open Air auftritt. Am nächsten Tag haben wir dann auch schon die Bestätigung von ihm bekommen“, lacht Neunteufel. Und Bürgermeister Steinbichler (SPÖ) ergänzt: „Es war eigentlich ein irrsinniges Glück, dass er überhaupt Zeit hat.“

Genau an diesem Tisch haben Bürgermeister Stefan Steinbichler (Mitte) und Niki Neunteufel (r.) mit Thomas Stipsits den bevorstehenden Auftritt am Purkersdorf Open Air ausgemacht. Gemeinsam mit Kulturstadträtin Waltraud Frotz freuen sie sich jetzt auf das Konzert am 26. August. Foto: NÖN, Melanie Baumgartner

Aber damit noch nicht genug. „Weiters hat sich niemand Geringerer als EAV-Mastermind Thomas Spitzer als Gastmusiker beim darauffolgenden Auftritt von Gert Steinbäcker und Band angekündigt“, setzt Neunteufel fort.

Beginn ist um 19 Uhr mit „Maschuranz“, einer Band mit Purkersdorfer Beteiligung. Die Gruppe setzt sich aus der Wahl-PurkersdorferinMandana Nikou sowie den beiden Mostviertlern Georg „Schurl“ Grassberger und Franz Schaufler zusammen. Als Einstimmung auf Gert Steinbäcker werden sie feinsten Austropop zum Besten geben.

Und auch eine weitere große Neuigkeit kann Neunteufel verkünden. „Das Konzert wird nicht, wie ursprünglich angekündigt, fürs Fernsehen aufgezeichnet, sondern live auf ORF III übertragen“, freut sich der Veranstalter. Für alle, die den Weg nach Purkersdorf auf sich nehmen, ist der Eintritt ebenso frei wie für alle, die vorm Radio oder Fernseher mit dabei sind.