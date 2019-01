Menschenrechte, Bioethik und Umweltschutz sowie moralische Themen quer durch alle Weltanschauungen halten künftig Einzug in den Lehrplänen. Schüler, die keinen konfessionellen Religionsunterricht besuchen, sollen sich im Ethikunterricht mit philosophischen Fragestellungen und Herausforderungen der Gesellschaft beschäftigen. So lautet das Vorhaben von Bildungsminister Heinz Faßmann für das Schuljahr 2020/21.

Damit baut man auf einen laufenden Schulversuch auf. Am Purkersdorfer Gymnasium gibt es bereits jetzt schulautonom ab der fünften Klasse das Fach „Soziale Orientierung“ für alle Oberstufenschüler, die nicht in den Religionsunterricht gehen. Direktorin Irene Ille unterstützt die Pläne des Ministeriums und plädiert für eine Wahlfreiheit zwischen Religion und Ethikunterricht. Sie hofft auf eine rasche Umsetzung dieser lang ersehnten Maßnahme als Ergänzung zum Religionsunterricht - und das für alle Schüler, auch schon in der Unterstufe. „Dies ist gerade in unserer multikulturellen Gesellschaft notwendig zur Vermittlung von Werten, Erweiterung der sozialen Kompetenz, des Verständnisses füreinander sowie auch anderer Kulturen“, ist Ille überzeugt. Zustimmung für den Ethikunterricht kommt auch vonseiten der Schülervertretung. „Dies hat sich bei uns an der Schule bewährt und wird sich sicherlich auch flächendeckend bewähren“, ist Schulsprecher Jakob Dumfarth überzeugt.

„Dies ist gerade in unserer multikulturellen Gesellschaft notwendig zur Vermittlung von Werten und Erweiterung der sozialen Kompetenz.“Direktorin Irene Ille

Einziges Argument gegen den verpflichtenden Ethikunterricht seien laut Ille die Kosten für zusätzliche Schulstunden. Qualifizierte Lehrpersonen seien am Purkersdorfer Gymnasium aber bereits ausreichend vorhanden.

Auch seitens der Religionslehrer kommt Unterstützung für das neue Schulfach. „Ich begrüße die Einführung eines Ethikunterrichtes als verpflichtende Alternative zum konfessionellen Religionsunterricht sehr“, erklärt Religionslehrer im Ruhestand Wolfgang Aumann. Für ihn gehört es zur Allgemeinbildung, dass junge Erwachsene Bescheid wissen über die Weltreligionen sowie über verschiedene Kulturen. „Ich finde es sehr wichtig, dass sich Jugendliche auseinandersetzen mit den Menschenrechten und der Menschenwürde, und dass sie sich Gedanken machen über die wesentlichen Fragen des Zusammenlebens. Diese Themen sind alle sowohl Bestandteil des römischen-katholischen Religionsunterrichts als auch des Ethikunterrichts. „Der Staat muss großes Interesse haben, dass alle Jugendlichen sich mit diesen Fragen auseinandersetzen“, so Aumann.

Kein Thema ist der Ethikunterricht am Pressbaumer Sacré Coeur. „An einer katholischen Privatschule müssen alle Schüler den Religionsunterricht ihrer beziehungsweise einer Konfession besuchen“, informiert Harald Strauß, Direktor des Privatgymnasiums. Schüler ohne Bekenntnis müssen sich einen ihrer Gesinnung entsprechenden Religionsunterricht aussuchen. „Der Schulversuch Ethik wird meines Wissens nicht an katholischen Schulen angeboten“, so Strauß.