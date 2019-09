Hat man drei Wünsche frei, dann fallen wohl jedem von uns Dinge in unserem Leben ein, die wir gern anders oder optimiert hätten, meint Bestsellerautorin Pamela Obermaier. In ihrem neuen Buch beschreibt sie, wie diese Veränderung gelingt. Das Zauberwort heißt „Mühelosigkeit“.

Ihr sechstes Werk erscheint am Mittwoch, 25. September, und trägt den Titel „Das Prinzip der Mühelosigkeit“. Es handelt von Pechvögeln und Siegertypen und dem Problem, dass der Weg, sich vom Ersten zum Zweiten zu entwickeln, oft mühsam und schwierig erscheint, aber in der Tat nicht ist. Denn die Bestsellerautorin und ihr Co-Autor, der Neurobiologe Marcus Täuber, legen ihren Lesern das Prinzip der Mühelosigkeit in die Hand. Wichtig sei dabei, den persönlichen Flow zu finden.

„Der Flow ist ein Zustand, in dem ohne äußeren Druck und Anstrengung der Alltag, seien es Aufgaben im Beruf oder im Privaten, einfach und mühelos gelingen“, erklärt Obermaier. Mit Mentalübungen lasse sich ein neuer Zugang erschließen, der Flow erschließe neue Ressourcen und eröffnet neue Perspektiven: „Steht man vor einem Problem, dann erscheint die Lösung meist schwieriger, als sie es sein müsste“, sagt Obermaier. Aber: „Selbst ein großes Problem kommt oft mit einer einfachen Lösung aus.“

Mit der Lektüre liefert die Autorin einen Selbsttest mit: Sie und ihr Co-Autor haben eigens für das Buch einen Persönlichkeitstest entwickelt, damit der Leser herausfinden kann, welchem der vier neurobiologischen Persönlichkeitstypen er entspricht. Mit spezifischen Tipps erfährt so jeder, was er braucht, um die vier Spitzenzustände des Gehirns zu erreichen.

„Nachhaltige Lebensveränderung“

„Jeder besitzt ein geniales Gehirn“, lautet das Credo Obermaiers und ihres Co-Autors, dem Neurobiologen Marcus Täuber. „Die Neuerscheinung macht unsere Trilogie über ein erfolgreicheres Leben komplett. Im letzten Band geht es um nachhaltige Lebensveränderung“, sagt sie. So schreibt Obermaier, dass ein Spaziergang zu mehr Erfolg führt als das verkrampfte Tüfteln an mitunter leicht lösbaren Problemen. Außerdem enthält das Buch neueste Erkenntnisse aus der Gehirnforschung. Erhältlich bei BuchPrinzessin NiNa in Pressbaum und im Buchhandel.