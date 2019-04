Ihren Kunden verhilft Kommunikationsexpertin und Buchautorin Pamela Obermaier schon seit Jahren zum überzeugenden Auftritt. Sie selbst lieferte einen solchen beim Internationalen Speaker Slam in München ab. Die Wahl-Purkersdorferin nahm dort den Excellence Award mit nach Hause.

Bei diesem besonders anspruchsvollen Redewettbewerb galt es, vor laufenden Kameras in nur fünf Minuten ein Thema einprägsam zu präsentieren. Nach Ablauf dieser Zeit wurde der Ton abgeschaltet. „Einen Vortrag auf diese Zeit zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking“, erklärt Veranstalter und Topspeaker Hermann Scherer. Insgesamt 65 Redner aus zwölf Ländern nahmen diese Herausforderung an.

„Ich stehe ja regelmäßig auf der Bühne, aber zu wissen, dass in diesem Fall nach fünf Minuten der Ton abgedreht werden würde, hat diesen Auftritt zu einer besonderen Herausforderung gemacht“, berichtet Obermaier

Die richtige Vorbereitung ist dabei von unschätzbarem Wert: „Ich habe mir überlegt, wie ich mein Publikum zum Lachen bringe und welche Geschichten ich den Menschen im Zuschauerraum mit auf den Weg geben kann, damit sie sich durch die damit verbundenen Emotionen an meinen Speech erinnern werden.“ Thema ihrer Rede war die unterschätzte Bedeutung von richtigem und gutem Deutsch im Businessbereich sowie im Privatleben.

„Eine korrekte, exakte Verwendung der Sprache ist im beruflichen Kontext gerade in allem Schriftlichen ein Muss, denn Fehler lenken den Leser nicht nur vom Inhalt ab, sondern werfen ein schlechtes Licht auf den Verfasser: Die Menschen gehen dann von Inkompetenz auch in anderen Bereichen aus“, weiß die Expertin.

Mit ihrem Auftritt brachte sie ihr Publikum mehr als einmal zum Lachen. Auch Veranstalter Hermann Scherer zeigte sich begeistert: „Ich kenne wenige Menschen, die so viele Dinge miteinander vereinen: Pamela Obermaier sieht gut aus, versprüht eine hohe Intelligenz und ist dazu auch noch witzig.“