Eine neue Uhr, trendige Jeans, ein Markenpullover, passende Sneakers und vielleicht eine Handtasche dazu – im Internet zu bestellen ist einfach. Den Service nahmen auch vier in Wien lebende Rumänen in Anspruch. Sie bestellten, was das Zeug hielt. Die Ware wurde ihnen auch geliefert, bezahlt haben sie aber nicht. Das Spiel trieben sie so lange, bis ihnen von zwei mutigen Postbeamten und der Polizei in Purkersdorf das Handwerk gelegt wurde.

Postmitarbeiter Peter Brandt war mit seiner Kollegin Romana Baumgartner hautnah am Geschehen, als sie gefasst wurden. Und sie waren es, die die Ermittler auf die Spur des Quartetts führten. Peter Brandt erinnert sich: „Irgendwie kam mir das komisch vor, dass Pakete mit einem Wunschliefertermin nach Purkersdorf zugestellt werden und auch keine Türnummern angegeben waren.“

Lieferung wurde von Unbekannten "abgefangen"

Bevor er und seine Kollegin die dubiosen Pakete zustellen konnten, wurden sie von ihnen Unbekannten „abgefangen“, die die Lieferung in Empfang nahmen. „Als das vor Kurzem wieder passierte, habe ich dann den Ausweis der Frau fotografiert, die das Paket von mir haben wollte, bevor ich überhaupt an der Zustelladresse war“, erzählt der Postmitarbeiter. Daraufhin informierte er die Polizei. Gemeinsam sollte dann ein Plan ausgearbeitet werden, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Und dann kam wieder ein Paket mit Wunschtermin, das in die Wintergasse geliefert werden sollte. „Auf einmal stand ein Mann bei dem Auto meiner Kollegin und wollte das Paket haben. Sie bat ihn, zu warten, sie setzte sich ins Auto und rief gleich die Polizei an“, erzählt Peter Brandt. Binnen weniger Minuten stürmten Beamte der Polizei Purkersdorf auf den Mann (22) zu und nahmen ihn fest. Einige Meter entfernt wartete seine Komplizin (20) im Auto, die ebenso von der Polizei in Empfang genommen wurde.

13 Bestellungen – tausende Euro Schaden

Bei den Ermittlungen stellte sich schließlich heraus, dass die beiden gemeinsam mit zwei weiteren Rumänen (23 und 27) zwischen Mitte September und Mitte November insgesamt 13 Mal diese Betrugshandlungen in Wien, Wiener Neustadt und vorwiegend in Purkersdorf gesetzt haben. Immer fingen sie die Pakete vor Zustellung ab.

Die vier Rumänen zeigten sich bei der Einvernahme geständig. „Nachdem ich ihren Ausweis fotografiert hatte, wollten sie eigentlich aufhören, haben sie bei der Polizei erzählt. Und genau beim letzten Mal wurden sie erwischt“, erzählt Peter Brandt. Bei einer Hausdurchsuchung in Wien fand die Polizei die bestellten Waren. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Das Quartett wird angezeigt.