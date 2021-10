„Pro Kids“: Christina Jungwirth bietet psychologische Unterstützung

Der Bedarf an psychologischer Unterstützung ist bei Kindern und Jugendlichen seit dem Ausbruch der Pandemie stark angestiegen. In der Praxis der gebürtigen Waldviertlerin Christina Jungwirth finden Familien die passende Beratung und Hilfe.

Pädagogin und klinische Psychologin

Nach ihrer langjährigen Tätigkeit als Kindergarten- und Hortpädagogin studierte Jungwirt Psychologie mit dem Schwerpunkt „Gesundheit, Entwicklung und Förderung“ an der Universität Wien. Sie spezialisierte sich auf Entwicklungsdiagnostik sowie die Entwicklungs- und Lernförderung von Kindern und Jugendlichen. In den neuen Räumlichkeiten ihrer Praxis „Pro Kids“ bietet sie gemeinsam mit sechs weiteren Fachexpertinnen, Unterstützung bei Fragen und Herausforderungen zahlreicher Themen an. Diese reichen von Schwangerschaft, Geburt und Rollenfindung als Eltern, Entwicklungsdiagnostik, Problemen in der Schule und beim Lernen, Begleitung in der Pubertät, Trennung, Verlust und Trauer sowie Erkrankungen bis hin zu emotionalen Ängsten.

Pandemie als Auslöser von Angstzuständen

„In der letzten Zeit beschäftigen wir uns sehr viel mit Ängsten bei Kindern und Jugendlichen. Besonders auffällig ist der hohe Anteil an Kindergarten-Kindern. Angstzustände sind die häufigsten Störungen der Auswirkungen von Covid 19 auf den Alltag. Auf Ängste muss man rechtzeitig reagieren, damit sie sich nicht manifestieren“, unterstreicht Jungwirth die Bedeutsamkeit von psychologischer Hilfe.

Jungwirths pädagogische Erfahrungen im Kindergarten- und Schulsystem sind für die interdisziplinäre Zusammenarbeit bei Schul- und Lernproblemen ein großer Vorteil. Ein weiterer ist die Adresse der Praxis mitten am Purkersdorfer Hauptplatz. „Die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten hat lange gedauert. Umso mehr freue ich mich über den neuen Standort. Jetzt können die Schulkinder selbstständig zu mir kommen“, erklärt Jungwirth.

Um das fachliche Angebot zu erweitern, hat Jungwirth einen Praxisraum untervermietet. Psychologin Kerstin Huber und Psychotherapeutin (in Ausbildung) Barbara Mikovec ergänzen das Netzwerk erst seit Kurzem. Mit Sozialarbeiterin und Psychotherapeutin Heidemarie Haberleitner verbindet Jungwirth eine lange berufliche Zusammenarbeit. Haberleitner bietet Einzel-, Paar- und Familientherapie in ihrer Praxis in Eichgraben, und jetzt auch in Jungwirths Praxis in Purkersdorf an. Haberleitner war unter anderem in der Bewährungshilfe, in Suchtberatungsstellen sowie im Purkersdorfer Jugend- und Kulturverein Agathon tätig. Sie war Projektleiterin der „Mobilen Jugendbetreuung“ für Tullnerbach und Pressbaum und arbeitet in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen.

Infos zu „Pro Kids“, Hauptplatz 5/1/4, 3002 Purkersdorf unter www.prokids.at.