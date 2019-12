Beim neuen Verkehrskonzept soll auch die Radlobby Purkersdorf mitwirken. Das wurde im Gemeinderat beschlossen. Wie berichtet, hat die Radlobby unter Obmann Philipp Eisingerich bereits eine Forderungsliste vorgelegt, die in das Verkehrskonzept eingearbeitet werden soll. Bei Bedarf sollen außerdem Mitglieder der Radlobby für die Arbeitsgruppe zur Verfügung stehen.

Obmann Eisingerich wünscht sich jedenfalls, dass im neuen Konzept besonders die Interessen von Fußgängern und Radfahrern umgesetzt werden. Der parteilose Gemeinderat Martin Cipak sprach sich übrigens gegen die Einbeziehung der Radlobby aus: „Diese Forderungen hat es schon vor Jahren von der Liste Baum und Grüne gegeben, und jetzt werden sie eben über die Radlobby gespielt.“

Kurzfristige Maßnahmen gleich umsetzen

Eisingerich wies diesen Vorwurf aufs Schärfste zurück: „Die Radlobby setzt sich für einen klimafreundlichen und nachhaltigen Verkehr ein. Dass es politische Parteien gibt, die dafür eintreten, sollte eigentlich selbstverständlich sein.“ Es sei traurig und schade, dass nicht jede Partei dafür eintrete. Er befinde sich jedenfalls auf keiner Liste einer politischen Partei.

Eisingerich betont aber auch, dass es für die kurzfristigen Maßnahmen, die von der Radlobby vorgeschlagen wurden, keine Arbeitsgruppe braucht. „Mehr Radständer beim Gymnasium könnte man zum Beispiel rasch umsetzen“, meint der Obmann. Auch das Tempo 30 beim Kindergarten in der Wintergasse sei längst fällig.

SPÖ-Bürgermeister Stefan Steinbichler betont, dass die Gespräche für die kurzfristigen Maßnahmen bereits im Laufen sind. „Mehr Radständer sind sicher kein Problem. Anders sieht es dafür beim Tempo 30 vor dem Kindergarten aus, weil die Straße keine Gemeindestraße ist“, erklärt der Bürgermeister.

Für das Verkehrskonzept soll gemeinsam mit der Radlobby eine erneute Befahrung in der Stadt stattfinden. Man sei von mehreren Personen darauf hingewiesen worden, dass es zum Beispiel einen Schilder-Urwald gebe. „Manche Schilder widersprechen sich sogar“, erklärt der Bürgermeister. Das Verkehrskonzept soll in der nächsten Stadtratssitzung an den Bestbieter vergeben werden. „Die Angebote treffen bereits ein“, informiert Steinbichler.