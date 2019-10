Am Donnerstag, 31. Oktober wird der letzte Tschik im Nikodemus ausgedämpft, denn am 1. November tritt das Rauchverbot in der Gastronomie in Kraft. Nachdem es von der schwarz-roten Regierung beschlossen und von der türkis-blauen wieder gekippt worden war, ist das Rauchverbot jetzt endgültig fix. Wer sich nicht an das Rauchergesetz hält, der muss mit Strafen rechnen: Bei der ersten Anzeige sind es 800 Euro. Die absolute Höchststrafe beträgt im Wiederholungsfall 10.000 Euro. Dass einige Wirte das Gesetz nicht gut heißen, ist kein Geheimnis.

Birgit Kindler Genug geraucht und gejammert

Nicht so Szene-Wirt Niki Neunteufel. Er hat sich im Nikodemus auf die neue Situation schon bestens vorbereitet. „Jammern und den Kopf in den Sand stecken, bringt nichts“, sagt er. Jede Veränderung sei auch eine neue Chance. Für die Raucher wird es daher beim Eingang zum Lokal künftig ein eigenes, lauschiges Plätzchen mit massiven Holzpulten geben.

„Auch Wärmelampen und Heizschwammerl sind vorgesehen und sollen zum Wohlfühlfaktor für die Raucher beitragen“, so Neunteufel, der jetzt hofft, auch andere Gäste für sein Lokal gewinnen zu können. „Zum Beispiel Familien mit Kindern, die vorher wegen des Rauchens nicht ins Lokal gekommen sind“, sagt er.

Der Szene-Wirt betont aber auch, dass das Thema Rauchverbot für ihn ein Entwicklungsprozess gewesen sei. „Ich war immer umgeben von Rauch, in den 90er Jahren wäre es zum Beispiel undenkbar gewesen, in einem Lokal nicht zu rauchen“, so Neunteufel. Und auch, wenn man ihm vor vier bis fünf Jahren gesagt hätte, dass Rauchen künftig verboten sei, hätte ihm das damals noch Angst gemacht. „Jetzt habe ich gar keine Angst mehr, ich bin erleichtert und ein bisschen aufgeregt, wie vor einem großen Open-Air-Konzert“, sagt Neunteufel.

„In den 90er-Jahren wäre es zum Beispiel undenkbar gewesen, in einem Lokal nicht zu rauchen.“ Niki Neunteufel Gastwirt

Seiner Meinung nach habe sich auch die Gesellschaft über die vergangenen Jahre verändert. „Die Nichtraucher sind immer unglücklicher geworden und die Raucher wollten rauchen. Man konnte es sich aber nicht leisten, eine der Gruppen auszuschließen“, weiß Neunteufel. Als Wirt sei man immer dazwischen gestanden und war der Prellbock. „Jetzt gibt es endlich eine Entscheidung, die Gesetzeslage kann man nicht verändern“, meint Neunteufel, der sich freut, dass er sich wieder vermehrt seinem Job widmen kann – die Gäste zu versorgen.

„Selbst bei uns ist die Zeit reif“

„Alles andere ist Sache des Gesundheitsministeriums“, so Neunteufel, der überzeugt ist, dass sich die neue Regelung auch in Österreich gut einspielen wird. „Selbst bei uns ist die Zeit jetzt reif. Vor zehn bis 15 Jahren gab es in den USA und Kanada sogar ein Rauchverbot in den Schanigärten. Die Raucher mussten sich von dort einige Meter entfernen, um die anderen Gäste nicht zu stören.“