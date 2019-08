Nach genau 124 Tagen war es soweit. Die neue Filiale des Billa hat in Purkersdorf eröffnet.

Regionalität in neuer Billa-Filiale .

Der Billa-Standort an der Linzer Straße 33 - 35 war schon immer ein Vorreiter. 2001 eröffnete der Markt, in dem man seine Artikel selber einscannen konnte. Im Laufe der Zeit ist aber das Gebäude in die Jahre gekommen.

Es wurde komplett abgerissen und es entstand ein neues und modernes Objekt. Nach 124 Tagen reiner Bauzeit war die neue Filiale fertig. Insgesamt 87 Parkplätze stehen für die Kunden zur Verfügung. Beim Betreten der Filiale fährt man entweder mit dem Aufzug oder über einen Rollsteig in den ersten Stock, wo eine Verkaufsfläche von 1.025 Quadratmetern zur Verfügung steht. 46 Mitarbeiter, neun mehr als zuvor, stehen zur Verfügung.

Drei Lehrlinge werden dazu ausgebildet. „Im besten Fall entwickeln sich die Mitarbeiter vom Lehrling zum Marktmanager. So stellen wir uns das vor“, sagt Vorstandssprecher Robert Nagele bei einer exklusiven Führung durch die neuen Gänge. Der Fokus wird auf Regionalität gelegt.

Fleisch kommt aus Österreich

Das Fleisch kommt von eigenen Lieferanten und kommt nur aus Österreich. Im Regionalregal befinden sich 37 Produkte, darunter ist auch das Gablitzer Bier. Die Eier kommen von der Familie Marschall aus Langenrohr bei Tulln. Ein wichtiger Teil des Filialstandortes ist Marktmanagerin Gertraud Leputsch, deren Mann auch die Filiale in Breitenfurt und deren Sohn jene an der Kaiser Josef Straße leitet.

„Der persönliche Kontakt ist mir sehr wichtig, deswegen weiß ich auch, dass sie sich sehr über die Modernisierung unseres Standorts freuen. Ab sofort kann man sich auf uns als Nahversorger wieder verlassen, Fleisch und Fisch in Bedienung einkaufen und regionale Köstlichkeiten finden“, so Gertraud Leputsch. Auch im Kassabereich wurde einiges geändert. „Wir haben diesen offener gestaltet, da die Kassa immer ein Stressbereich ist“, erklärt Nagele dazu.

Wer sich das Anstellen überhaupt ersparen will, kann das neue Service Click & Collect nutzen. Über Internet werden die Waren vorbestellt, die dann vor Ort in der Filiale abgeholt werden können.