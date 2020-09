Die Tullnerbachstraße B 44 zwischen Kaiser-Josef-Straße und Gasthaus Staubmann beschäftigt die Bevölkerung mittlerweile seit einigen Wochen. Erstmals wurde am 10. September ein massiver Wasseraustritt gemeldet (die NÖN berichtete). Seitdem gab es bereits mehrere neuerliche Wasseraustritte – an derselben Leitung.

Melanie Baumgartner Ein Leck – viele Probleme

Mehrmals musste die Straße gesperrt werden. Wie die MA 31 – Wiener Wasser berichtet, wird derzeit eine Leckortung durchgeführt, dazu werden unter anderem zwei Rohrmuffen freigelegt. Sollte hier ein Schaden auffindbar sein, wird dieser repariert. Sollte an keiner der beiden Muffen eine Beschädigung feststellbar sein, wird der gesamte Leitungsabschnitt gesperrt. Anschließend muss ein Konzept für eine Sanierung ausgearbeitet werden. Die Fahrbahn wird zwischenzeitlich wieder instandgesetzt und für den Verkehr freigegeben. Zu einem Versorgungsengpass kommt es laut SP-Bürgermeister Stefan Steinbichler aber nicht. „Die Trinkwasserversorgung wird über eine andere Leitung, die von der EVN Wasser betrieben wird, sichergestellt“.

Fahrbahnschäden wegen Umleitung

Es gibt allerdings noch ein weiteres Problem, das mit der defekten Leitung sowie den Arbeiten einhergeht. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens in der Rechenfeldstraße – die Umleitung der B44 verläuft hier – zeigen sich hier schon Schäden an der Fahrbahn, erklärt Steinbichler. Auch die beiden VP-Gemeinderäte Thomas Kasper und Christoph Ritter sind mit der Problematik vertraut. „Die Lebensqualität der Purkersdorfer im Rechenfeld leidet massiv unter dem umgeleiteten Verkehrsaufkommen, daher ist es uns ein persönliches Anliegen, dass die Arbeiten so rasch wie möglich abgeschlossen werden“, so Ritter. Umweltgemeinderat Kasper ergänzt: „Dass innerhalb kürzester Zeit so viele Lecks entstanden sind, ist schon massives Pech, jedoch haben wir uns die Abläufe vom Eintreten des Schadens bis zur Behebung angesehen und müssen sagen, dass die Kette vom Versagen der Druckleitung bis zur Behebung des Schadens gut funktioniert hat.“

Im gleichen Atemzug fordern sie vom zuständigen Stadtrat für Verkehr, Josef Baum (Liste Baum und Grüne), ein Sanierungskonzept für die Straßen.

„Erneuerung mit Bau von Radweg verbinden“

Baum spricht sich nicht nur für „einen Plan für die grundlegende Erneuerung dieser zentralen Infrastruktur“ aus, sondern auch für die Entstehung eines Radwegs. „Im Übrigen könnte die Erneuerung der Wasserleitung auch gut mit dem Bau eines Radwegs entlang der B1 und B44 verbunden werden“.