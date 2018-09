Purkersdorf ist eine Stadt der Bahnhöfe. Zwei davon sollen in den nächsten Jahren wieder auf Vordermann gebracht werden. Die NÖN erhielt erste Einblicke in die konkreten Planungen der ÖBB und der Stadtgemeinde. Der Zeitplan sieht drei Maßnahmen von 2019 bis 2022 vor.

Zunächst sollen Vorarbeiten auf dem Bahnhof Purkersdorf-Zentrum durchgeführt werden. Bereits im kommenden Jahr wird auf Höhe des SeneCura bis zum sogenannten „Rattenloch“ ein Gleis ausgetauscht. „Die Bahn wird für vier bis sechs Wochen nur in einem eingleisigen Betrieb geführt“, erklärt Bürgermeister Karl Schlögl. Im Zuge des Umbaus wird auch eine Stützmauer erneuert und das Schotterbett gereinigt. Die Weichen werden ebenfalls ausgetaucht. „Das soll eine Verminderung der Lärmbeunruhigung bringen“, führt Schlögl aus.

BH Unterpurkersdorf ist noch nicht geklärt

In einem zweiten Schritt soll 2021 der Bahnhof Unterpurkersdorf angegangen werden. „Hier hat sich die Projektleitung noch nicht entschieden, was genau mit dem Bahnhof passieren soll“, so Schlögl. Schließlich sei darin die Fahrdienstleitung und das Stellwerk untergebracht. Es ist also vom Abriss bis zur Grunderneuerung des Bahnhofsgebäudes alles möglich.

Fest stünde jedenfalls, dass der Steg für die Fußgänger erneuert werde. Auch hier sollen die Gleisanlagen, ebenso wie die Oberleitung erneuert werden. „Ich werde jedenfalls um ein Gespräch mit Infrastrukturminister Norbert Hofer ansuchen, und um einen zeitigeren Beginn der Umbauarbeiten bitten“, hofft Schlögl auf eine Fertigstellung bis 2021.

In einem letzten Schritt soll der Bahnhof im Zentrum 2022 noch einmal saniert werden. Hier geht es vor allem um die Straßenröhren, die unter dem Bahnhof durchführen. „Sie sollen komplett erneuert werden und auch das Straßenniveau angehoben werden“, erklärt Schlögl. Der Bahnhofssteg soll flacher bis zum „Rattenloch“ gezogen werden. Außerdem sollen an beiden Seiten jeweils zwei Abgänge geschaffen werden.

Maßnahmen werden fixiert

All diese Maßnahmen wurden in einem Gespräch zwischen den ÖBB und der Stadtgemeinde mit Baudirektor Nikolaj Hlavka, Bürgermeister Karl Schlögl und seinem designierten Nachfolger Stefan Steinbichler fixiert. Seitens der ÖBB wurde auch Udo Besta mit ins Team aufgenommen. „Eine sehr kluge Entscheidung, schließlich kommt Besta aus Purkersdorf und kennt die Bahnhöfe daher wie seine eigene Westentasche“, ist Schlögl von der Personenauswahl begeistert.