Mit Samstag wurde der Verzicht von Vizebürgermeister Christian Matzka auf sein Mandat rechtskräftig. Damit steht Purkersdorf derzeit ohne Vizebürgermeister da. Als Gemeinderat selbst wird Matzka die Ex-Frau von Bürgermeister Karl Schlögl, Ingrid Schlögl, nachfolgen.

Christian Matzka hinterlässt eine Lücke in mehrfacher Hinsicht. Vizebürgermeister, Stadtrat und Gemeinderat. | Reuter

Einen Gemeinderat ohne Schlögl wird es auch nach dem Rücktritt des Bürgermeisters vorerst nicht geben. Ingrid Schlögl wird in den Gemeinderat einziehen und dort Christian Matzka ersetzen. „Das kam völlig überraschend. Ich bin seit Jahrzehnten auf der Fraktionsliste, ich habe aber nie damit gerechnet, dass da in irgendeiner Form einmal der Ruf kommen würde“, sagt Ingrid Schlögl gegenüber der NÖN.

Der Ruf kam aber jetzt vom designierten Bürgermeister Stefan Steinbichler, der sie in einem längeren Gespräch überzeugen konnte. „Ich habe gleich gespürt, dass es eine Übereinstimmung gibt. Und es gilt nun der Gesellschaft ein bisschen etwas zurückzugeben, und das möchte ich jetzt einfach tun“, begründet Schlögl ihren Entschluss. Dass der Zeitpunkt des Rufes fast mit dem Zeitpunkt des Rücktritts ihres Mannes als Bürgermeister übereinstimmt, ist daher eher behilflich. „In unserer speziellen privaten Konstellation ist es sicher besser so. Von der Optik her wäre es sonst nicht so fein gewesen“, sieht Schlögl eine andere Grundlage für ihre Entscheidung in den Gemeinderat einzuziehen. In welchen Bereichen sie sich in den Gremien der Stadtgemeinde einbringen wird, ist noch nicht gewiss.

Gewiss scheint hingegen die Nachfolge von Christian Matzka als Vizebürgermeister zu sein. Als Favorit kristallisiert sich immer mehr Viktor Weinzinger heraus. Er ist derzeit Stadtrat für Bauwesen und Stadtplanung und obendrein noch Feuerwehrkommandant von Purkersdorf und des gesamten Feuerwehrabschnitts. „Weinzinger ist eine gute Favoritenmeinung, er wäre ein Goldgriff, und ich halte ihn für einen hervorragenden Kandidaten“, sagt Bürgermeister Karl Schlögl.

Favorit für Vize, Stadtrat noch offen

Gleichzeitig gibt Schlögl aber zu verstehen, dass die Entscheidung nicht mehr in seiner Hand liege. Diese liege bei seinem designierten Nachfolger Stefan Steinbichler und der Fraktion.

Abschnittskommandant Viktor Weinzinger ist zufrieden mit dem Nachwuchs. | NOEN, NÖN

Offen ist, laut Schlögl, noch die Position des Kulturstadtrates. Hier soll der aktuelle Kulturgemeinderat Manfred Weinzinger bereits abgesagt haben. Eventuell würde dann auch die frischgebackene Gemeinderätin Ingrid Schlögl als Kulturstadträtin in Frage kommen. Schließlich habe sie als ehemalige Obfrau des Purkersdorfer Stadttheaters gute Verbindungen zur Kultur.

Über Vizebürgermeister und Kulturstadtrat wird in einer außerordentlichen Gemeinderatssitzung entschieden. Diese wurde für Dienstag, 9. Oktober,

19 Uhr einberufen. Neben den Funktionen soll dabei auch die Nachbesetzung in den Ausschüssen und Gremien beschlossen werden.

Für Karl Schlögl wird es dann am 30. Oktober Ernst. An diesem Tag wird er seinen Rücktritt einreichen. Eine Woche später, am Dienstag, 6. November,

19 Uhr, soll dann eine weitere konstituierende Sitzung des Gemeinderates den Nachfolger von Karl Schlögl als Bürgermeister festlegen. In einer geheimen Wahl soll dabei Gemeinderat Stefan Steinbichler zum neuen Stadtoberhaupt gewählt werden.