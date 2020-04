Ein Brandeinsatz folgt derzeit in der Region rasch dem nächsten: Nach mehreren Löscheinsätzen in Wäldern in Pressbaum und Rekawinkel sowie dem Brand im Bungalow Club in Purkersdorf schrillten am Mittwochabend erneut die Alarmglocken: Waldbrand in Purkersdorf lautete diesmal die Alarmierung. „Rasch konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden“, informiert die Feuerwehr über den Einsatz. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unbekannt.

