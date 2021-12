Purkersdorf: Schwarzfahrer verletzte Kontrolleur

Der 451er-Bus von Hütteldorf nach Gablitz ist voll, in Purkersdorf dann die gewohnte Aufforderung: "Fahrscheinkontrolle!" Ein 20-Jähriger hat kein Ticket dabei, der Kontrolleur will seinen Ausweis sehen. "Von mir kriegst du gar nichts!", soll der Fahrgast gerufen und den Kontrolleur weggestoßen haben. Ein kurzes Gedränge, noch ein Stoß und der Kontrolleur liegt am Boden, der Fahrgast klettert über mehrere Sitzreihen.

"Mach die Türen zu!", ruft der Kontrolleur dem Busfahrer zu, doch der 20-Jährige zwängt sich gerade noch nach draußen und läuft davon. Ein zweiter Kontrolleur fragt was passiert ist, ruft im Laufen Polizei und Rettung - wie er vor Gericht sagt - und holt den Schwarzfahrer bei der nahegelegenen Fahrschule ein. Dort ist er ruhig - und außer Atem. Gemeinsam wartet man auf die Polizei.

Angeklagter erzählt andere Geschichte

"Ich bin seit 19 Jahren in diesem Beruf und sowas hab ich noch nicht erlebt", wettert der verletzte Kontrolleur vor Gericht. Er hatte eine Zerrung der Wirbelsäule und eine Knieprellung davongetragen und will 1000 Euro Schmerzengeld. Das will der Beschuldigte nur zur Hälfte anerkennen, denn er erzählt eine ganze andere Geschichte.

Er habe den Kontrolleur nicht gestoßen, sondern dieser habe ihn festgehalten und in einer kleinen Rangelei seien sie zusammen zu Boden gestürzt. Dann habe er dem Mann aber aufgeholfen und sich entschuldigt. Sie seien gemeinsam ausgestiegen und hätten ruhig auf die Polizei gewartet. Zwei andere Fahrgäste bestätigen jedoch, dass der Mann weglief. Auch wenn sie nicht genau wissen, wer jetzt wen festgehalten oder gestoßen hat.

Beschuldigter entscheidet sich unter Druck um

Der Anwalt des Beschuldigten wirkt etwas verzweifelt, eigentlich hätte sein Mandant gestehen sollen. Durch mehrmaliges Nachfragen will er ihn zu einer Verantwortungsübernahme bringen, denn es steht nicht wenig auf dem Spiel. Der Mann ist nicht vorbestraft, doch mit einer Verurteilung könnte ein möglicher Abschiebungsgrund im Raum stehen, da sich der 20-Jährige als subsidiär Schutzberechtigter in Österreich aufhält.

Übernimmt er Verantwortung für die Vorfälle im Bus könnte er aber eine Diversion bekommen, in seinem Fall eine Probezeit, mit der keine Verurteilung einhergeht. Am Ende gibt der Mann dann doch zu, den Kontrolleur gestoßen zu haben und bekommt die zweijährige Probezeit mit Bewährungshilfe. Sein Verteidiger schlägt erleichtert die Hände zusammen.