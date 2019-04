Bereits im November des Vorjahres hätte der neue Vorstand des Purkersdorfer Seniorenbundes neu gewählt werden müssen. Die Wahl wurde wegen einer Erkrankung der damaligen Obfrau Silvia Urban verschoben. Im Jänner gab sie nach acht Jahren an der Spitze ihren Rückzug aus dem Vorstand bekannt. „Ich gehe mit einem weinenden Auge“, sagte sie damals gegenüber der NÖN. Nun wurde neu gewählt und Edmund Cvak mit nur einer Gegenstimme zum neuen Obmann bestimmt.

„Das langjährige Vorstandsmitglied Gertrude Jekeli kam im Jänner auf mich zu und fragte mich, ob ich es mir vorstellen könne Obmann zu werden“, erklärt Edmund Cvak. In den letzten Monaten fungierte er deshalb in einem interimistisch eingesetzten Vorstand.

Senioren wollen auf große Fahrt gehen

„Ich habe immer parallel zum Seniorenbund Theaterfahrten und eine Wandergruppe organisiert. Und da habe ich gemerkt, dass ich diese Funktion durchaus ausführen kann“, sagt Cvak, der die Anzahl der Teilnehmer bei Theaterfahrten sogar verdoppeln konnte. Diese Erfahrungen will er auch in seiner Zeit als Obmann in den Seniorenbund einbringen.

„Wir werden heuer erstmals eine Seniorenfahrt ins Ausland unternehmen. Der Wunsch wurde an mich herangetragen. Wir werden zum Gardasee fahren“, ist Cvak stolz. Weil er auch im Pfarrgemeinderat tätig ist, wird er versuchen bei seinen beiden Funktionen auch Überschneidungen finden.

Aber auch die Seniorennachmittage sind ihm ein Anliegen. „Wir werden die Zeiten anpassen. Die Nachmittage werden nun von 14 bis 17 Uhr abgehalten. Und ich will auch eine Tanz- und Kulturgruppe installieren“, strotzt Cvak vor Tatendrang.

Und abschließend fügt Cvak noch hinzu: „Ich komme mit einem lachenden Auge.“