Die Handschellen werden ihm beim Prozess abgenommen, die Justizwache lässt den Angeklagten aber nicht aus den Augen. An beiden Seiten bleiben die Männer neben dem 38-jährigen Slowaken stehen und bewachen ihn. Vorgeworfen werden dem Mann schwere Körperverletzung, Nötigung, Freiheitsentziehung und gefährliche Drohung sowie Urkundenfälschung. Zu Buche stehen drei Freiheitsstrafen zu vier Jahren, vier Monaten sowie fünf Monaten. Außerdem ist ein Einreiseverbot für Österreich für zehn Jahre aufrecht. Verurteilungen wegen Raubes gibt es auch in Deutschland und der Slowakei.

Vor Richter Slawomir Wiaderek bekennt sich der Slowake nur der Urkundenfälschung schuldig. „Den falschen Führerschein habe ich aufgrund des Einreiseverbots“, erklärt er. Die anderen Straftaten, die unter anderem in einer Pension in Purkersdorf vorgefallen sein sollen, gibt er nicht zu. Der 38-Jährige soll seine Freundin bedroht haben: „Ich töte deinen Sohn und deine Mutter, wenn Du nicht zu mir zurückkommst.“ Die Frau soll aus Angst zurückgekehrt sein. Daraufhin habe sie der Angeklagte in der Pension eingeschlossen, weil er sie angeblich schützen wollte. „War sie einverstanden mit dem Einsperren?“, fragt der Richter.

„Ich töte deinen Sohn und deine Mutter, wenn Du nicht zu mir zurückkommst.“

„Ich habe nicht gefragt“, meint der 38-Jährige. Auch zwei andere Frauen soll er beschimpft, bespuckt, gewürgt und mit dem Umbringen bedroht haben. „Aber das am Hals waren keine Hämatome, sondern Knutschflecken“, beteuert der Angeklagte. Auf seinem Handy sollen sich Beweise für seine Unschuld finden. Die Verhandlung wird vertagt, weil die Handy-Nachrichten in einem Gutachten ausgewertet werden. Außerdem wird ein medizinisches Gutachten zu den Verletzungen der Frauen angefertigt.