Eleonora Berger feiert ihren 100. Geburtstag: „Habe Freude am Leben“

Die Haare sind perfekt geföhnt, die Kleidung ist adrett und Schmuck darf nicht fehlen – auch mit 100 Jahren legt Eleonora Berger Wert auf ihr Äußeres. Nach wie vor geht sie regelmäßig zum Friseur. „Das gehört sich so“, sagt Eleonora Berger im NÖN-Gespräch.

Schick müssen daher auch ihre Nachthemden sein, das haben Verkäuferinnen, die sie beraten haben, am eigenen Leib erfahren müssen. „Das können sie selber anziehen, ich bin ja kein altes Weib“, hat sie zu ihnen gesagt, als ihr die gezeigten Stücke nicht gefallen haben.

Pflegeheim? „Dort gehen wir nur zum Wählen hin“

Das Geheimnis ihres Alters ist für die 100-Jährige leicht zu erklären: „Die Freude am Leben und gute Gene.“ Negatives schiebt sie beiseite. Und sie hat einen festen Leitsatz: „Wenn ich nicht will, dann will ich nicht.“

Berger ernährt sich auch gesund, ihre Lieblingsspeise sind Krautfleckerl und sie ist eine große Naschkatze. Schokolade oder Kuchen zum Kaffee müssen einfach sein. Fleisch kommt dafür wenig auf den Tisch. Sie schläft auch gerne lang und steht morgens nicht gerne zeitig auf. „Obwohl sie schwere Krankheiten hat und hatte, sind die Ärzte sehr zufrieden mit ihr“, erzählt Tochter Brigitte Berger.

Sie sieht und hört zwar schlecht, aber dennoch kommt sie in ihrer Wohnung in Purkersdorf gut zurecht. Seit 2021 lebt Eleonora Berger dort mit ihrer Tochter Renate Kirchner, die auf den Rollstuhl angewiesen ist, und einer 24-Stunden-Betreuung, die die beiden unterstützt.

Berger ist froh, dass sie nicht in einem Pflegeheim lebt, „dort gehen wir nur zum Wählen hin“, sagt Berger, die in der Nähe des Sanatoriums Hoffmannpark wohnt und davor in St. Pölten gelebt hat.

Mondlandung im Gasthaus angeschaut

In der Stadt hat sie gerne Bälle besucht und zu besonderen Ereignissen ist man ausgegangen. „Die Mondlandung haben wir als Familie zum Beispiel im Gasthaus Winkler gesehen“, erinnert sich Berger. Das sei damals schon etwas Besonderes gewesen. „Wir waren extra früh dran, um auch einen guten Platz zu bekommen und alles genau sehen zu können“, sagt sie. Nach wie vor geht die 100-Jährige gern ins Kaffeehaus oder zum Heurigen.

Und mit 50 Jahren hat sie das Reisen für sich entdeckt. Zu diesem runden Geburtstag ist sie nämlich das erste Mal geflogen – und zwar nach Rhodos. Viele weitere Reisen nach London, Vietnam, Thailand, Kambodscha und Dubai sollten folgen und heuer soll es nach Portoroz gehen.

Doch dafür war nicht immer Geld da. Während des Zweiten Weltkrieges hat sie schauen müssen, wo sie Essen für sich und ihr Kind herbekommt. Bergers erster Mann war im Krieg gefallen, sie stand mit einem zehn Monate alten Baby alleine da. „Aber Gott sei Dank haben wir als Familie zusammen gehalten.“ Was ihr aber besonders wehgetan hat: „Nicht die Besatzer haben uns bestohlen, sondern die eigenen Nachbarn sind mit meinem Brautkleid herum gerannt.“

Schlimm war nicht nur der Krieg für Berger – auch die Coronazeit hat ihr zugesetzt. „Sie hat sehr darunter gelitten, dass man nirgends hindurfte“, erzählt Brigitte Berger. Man sei weggesperrt worden, ohne zu wissen, warum. „Corona war nach dem Krieg sicher das Zweitschlimmste in meinem Leben“, resümiert die 100-jährige Frau.

Sie freut sich, jetzt wieder rausgehen zu können. Im Frühjahr will sie noch mit Nachbarn auf ihren besonderen Geburtstag anstoßen. Auch der Bürgermeister, der bereits einmal gratuliert hat, will wieder kommen. Und geht es nach Eleonora Berger, soll er noch öfter zu ihren Geburtstagen vorbeischauen.

