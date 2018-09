Stefan Steinbichler hat einen entscheidenden Schritt in Richtung Bürgermeistersessel gemacht. Bei der Generalversammlung der SPÖ wurde er als Kandidat für die Schlögl-Nachfolge erwählt.

„Das war wichtig“, sind sich sowohl der amtierende Bürgermeister Karl Schlögl, als auch sein vorgesehener Nachfolger Stefan Steinbichler einig. In einer geheimen Abstimmung schritten 50 Mitglieder der Stadt-SPÖ zur Wahlurne. 49 davon waren für Steinbichler als Schlögl-Nachfolger, eine Stimme war ungültig. „Mich freut dieses Ergebnis sehr“, sagte Steinbichler nach der Wahl.

Am 31. Oktober wird Karl Schlögl dann offiziell seinen Rücktritt schriftlich einreichen. Von da an muss Vizebürgermeister Christian Matzka eine konstituierende Sitzung des Gemeinderates einberufen, in der der neue Bürgermeister aus den Mitgliedern des Gemeinderates erwählt wird. Da die SPÖ die Mehrheit im Gemeinderat innehat, scheint der letzte Schritt Steinbichlers zum Bürgermeister bereits geebnet.

Seit 2015 ist Steinbichler Gemeinderat in Purkersdorf, ebenso lange ist er auch Parteimitglied der SPÖ. Schlögl erklärte bei der Generalversammlung: „Es war mir wichtig, dass ich am Höhepunkt aufhöre.“

Schwerpunkt soll auf Jugendarbeit liegen

Stefan Steinbichler kündigte im Gespräch mit der NÖN an, den Stil von Karl Schlögl als Bürgermeister weiterführen zu wollen. „Da und dort wird es kleine Anpassungen geben“, sagt er. Besonderes Hauptaugenmerk will er in den nächsten Jahren auf die Jugendarbeit legen. „Die letzten Jahre standen im Zeichen der Kindergärten und der Betreuungsplätze. Nun ist es Zeit, an die Kinder und die Jugend zu denken und so für alle Generationen etwas zu bieten“, so Steinbichler.

Eine der ersten Projekte, die er dann auf Schiene bringen will, ist das geplante Generationenzentrum. Das soll an Stelle des Gym-Provisoriums errichtet werden. „Hier fehlen noch ein paar Kleinigkeiten. Es schaut aber schon sehr gut aus“, ist Steinbichler optimistisch.

Seinen Job bei der Familienfirma Koos & Co will Steinbichler nicht aufgeben. „Seit Karl Schlögl an mich herangetreten ist, ob ich mir vorstellen kann Bürgermeister zu werden, habe ich einige Dinge in der Firma so geändert, dass ich Zeit dafür habe“, erklärt Steinbichler. So soll der Dienstag weiterhin der Amtstag bleiben und auch an zwei Nachmittagen wird er im Bürgermeisterbüro anwesend sein. „Natürlich bin ich immer erreichbar, wenn man mich außerhalb dieser Zeiten als Bürgermeister braucht“, verspricht Steinbichler.

Vor allem bei der Zeit mit seiner Familie will er aber keine Kompromisse eingehen. „Davon werde ich sicher keine Stunden abzwacken“, sagt der Familienmensch.

Auch wenn er über Wissen aus der Baubranche verfügt, will er dies voll und ganz der Amtsleitung und der Leitung des Bauamtes überlassen. „Das soll so bleiben, wie es ist. Ich werde aber gerne, bei Bedarf, mein technisches Wissen einfließen lassen“, so Steinbichler.